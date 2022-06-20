Dünyada bir ilk: Türkiye alzheimer riskini bulan kit geliştirdi

ALZHEİMER RİSKİ AİLESEL VE SPORADİK OLARAK İKİYE AYRILIYOR



Alzheimer hastalığının ikiye ayrıldığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Aynur Müdüroğlu, ilk evreye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Ailesel olanlar daha erken yaşlarda oluyor 30'lu yaşlarda başlayabiliyor semptomlar. Sporadik olanlar yani kendiliğinden sonra gelişenler ise 65 yaş üstü oluyor. 65 yaş üzerinde ilk belirtiler bellek kayıpları oluyor ve bu yaşlılık olarak düşünülüyor ancak ilk evre atlanmış ve ikinci evreye geçilmiş oluyor. Tabii bu durum hastalığın hızlı ilerlemesine sebep oluyor."