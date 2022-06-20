Dünyada bir ilk: Türkiye alzheimer riskini bulan kit geliştirdi

Dünyada 47 milyon Alzheimer hastası var ve 2030'da 76 milyon ve 2050'de ise 150 milyon hasta olması bekleniyor. Türkiye'de ise 600.000 aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor. Elde edilen verilere göre 65 yaşından sonra her 6 kadından 1'i Alzheimer hastası olurken, erkeklerde bu oran 11'de 1 olarak tespit ediliyor.
RİSK KİTİ İLE HASTALIĞA ERKEN MÜDAHELE İMKÂNI KAZANILIYOR
Türkiye'nin geliştirdiği ve dünyada ilk olan Alzheimer riski PCR tanı testini Dr. Öğretim Üyesi Aynur Müdüroğlu işte böyle anlattı: "Bir risk kiti geliştirdik. Covid-19 testi gibi dudak içerisinden swap örneği alıyoruz 2-3 saat içerisinde sonuç belli oluyor. Testi yaptıran kişiye yüzde 65 oranında Alzheimer riskiniz az diyebiliyoruz. Ya da 30 kata kadar fazla riskiniz var diyebiliyoruz."
ALZHEİMER RİSKİNİ BULAN TESTİ HERKES YAPTIRABİLİYOR
2050 yılına kadar 85 kişiden 1'inin Alzheimer olma olasılığı olduğunu belirten Müdüroğlu, erken tanı testinin kimler tarafından yaptırabileceğini açıkladı, ve şöyle devam etti: "Herkes bu kiti yaptırabiliyor bebek, genç, yaşlı fark etmiyor. Genetik bir test olduğu için yapılması uygun görülüyor. Bakanlık onayı mevcut, belirlenen kliniklerde test imkânı var ve sonuç 2-3 saat içerisinde çıkıyor."
ALZHEİMER RİSKİ AİLESEL VE SPORADİK OLARAK İKİYE AYRILIYOR
Alzheimer hastalığının ikiye ayrıldığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Aynur Müdüroğlu, ilk evreye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Ailesel olanlar daha erken yaşlarda oluyor 30'lu yaşlarda başlayabiliyor semptomlar. Sporadik olanlar yani kendiliğinden sonra gelişenler ise 65 yaş üstü oluyor. 65 yaş üzerinde ilk belirtiler bellek kayıpları oluyor ve bu yaşlılık olarak düşünülüyor ancak ilk evre atlanmış ve ikinci evreye geçilmiş oluyor. Tabii bu durum hastalığın hızlı ilerlemesine sebep oluyor."
YAŞAM KOŞULARININ DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR
Kiti geliştiren ekipte yer alan Dr.Öğr.Üyesi Aynur Müdüroğlu risk sonrası yapılacakları anlatarak, "Eğer risk tespit edilirse, yaşam koşullarının düzeltilmesi gerekiyor. Akdeniz tipi beslenmenin ve haftada 3 veya 4 gün, 45 dakika tempolu yürüyüş yapmanın Alzheimer hastalığının gelişmesini engelleyebildiğini veya öteleyebildiğini gösteren çok fazla çalışma var. Geliştirdiğimiz kit ile erken tanı imkanı da sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.