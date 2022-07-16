Kovid-19’un belirtileri değişti

İngiltere'de yapılan araştırmalara göre, Kovid-19 semptomlarının görülme sıklığı değişti. Pozitif vakalarda görülen en yaygın semptom boğaz ağrısı olurken, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük ise diğer öne çıkan belirtiler arasında yer aldı. İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor. İngiltere'de rastgele seçilen 150 bin kişinin verilerine dayanan React-1 araştırmasına göre, pandeminin başından bu yana Kovid-19 semptomları değişti. İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Kovid-19 testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Bilim insanları, bunun nedeninin virüsün zaman içerisindeki değişimi ya da mutasyonu olabileceğini kaydediyor.Orijinal Vuhan varyantından bu yana birçok Kovid varyantı ortaya çıktı. Son olarak Omicron varyantı hâkim tür haline geldi. Imperial College London'dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat kaybının en az görülen belirtiler olduğunu kaydetti. Bunun yerine hastalar daha çok grip benzeri semptomlar bildirdi. Bu yılın mart ayında hızla yayılan Omicron'un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi. Ardından Omicron'un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hâkim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı. Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden. Koku ve tat kaybı ise en az görülen belirtiler arasında yer alıyor.Baş ağrısı: %49Kuru öksürük: %40Balgamlı öksürük: %37Hapşırma: %32Kas ağrısı: %25Lenf bezlerinin şişmesi: %15Koku hissinde değişim: %13Ateş: %13