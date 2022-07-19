‘Sıvı altın’ın en önemi 5 faydası

Zeytinyağınınne denli faydalı olduğu sayısız kez bilimsel çalışmalarla ortaya kondu.İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde ise antik çağdan beri faydalarından dolayı "sıvı altın" ya da "sıvı güneş" diye anılan zeytinyağının sağlığımızda en çok öne çıkan 5 faydası haberleştirildi. Beslenme uzmanı Nicola Shubrook'un BBC Good Food için değerlendirdiği 5 başlık şunlar oldu:Zeytinyağı Akdeniz diyetindeki en önemli gıdalardan biri. Sızma zeytinyağının kalp sağlığına faydalı olduğunu gösteren birçok araştırma var. Bunun nedeni, tansiyonu düşürmesi ve kolesterol düzeyini ayarlaması. Araştırmalar, zeytinyağının hem felç hem de kalp hastalığını azaltan tek "tekli doymamış yağ" kaynağı olduğunu gösteriyor.İltihapların birçok kronik sağlık sorununun nedenleri arasında olduğu da biliniyor. Bunlara Alzheimer ve Tip 2 diyabet hastalığı da dahil. Zeytinyağındaki oleik asit gibi antioksidanlar ve iltihaplanmaya karşı oynadıkları rol üzerine yapılan araştırmalar, bunların iltihaplanmayı ve iltihap derecesini gösteren c-reaktif proteininin düzeyini azalttığını gösterdi.Sağlıklı beslenmek için bol sebze, meyve, kepekli tahıllar, yağlı balıklar ve zeytinyağı tüketilmesi öneriliyor. Zeytinyağı böyle bir beslenmenin parçası olarak depresyonu azaltmakta da rol oynuyor.2015'te yapılan bir araştırmada, ileri yaş grubunda zeytinyağı veya fındık-ceviz gibi kuruyemişlerle desteklenen Akdeniz diyetinin beynin kognitif ya da bilişsel fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olduğu belirlendi. Bu nedenle, Alzheimer hastalığı riskini azaltabilir.Araştırmalar, zeytinyağının ve yüksek polifenol içeriğinin Tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.