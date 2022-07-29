Hamileliğin olmazsa olmazı mide bulantısıdır. Her 10 anne adayının 9'u mide bulantısı çekmektedir. Hamileliğin doğal etkisi olarak görülen bu olay için çözüm önerilerini derledik. Mide bulantısının nasıl başladığını, ne zaman geçeceğini ve iyi gelen yiyecekleri yazımızda hazırladık. Hamilelikte mide bulantısı neden olur, ne zaman başlar? Doktor kontrolünde evde uygulanması mümkün doğal ve bitkisel yöntemler var mı? İşte gebelik sürecinin en can sıkıcı sorunlarından bir tanesi olan mide bulantısına ilişkin çoğu anne adayı tarafından merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamile kadınlarda mide bulantısı ve kusma genel olarak ilk üç aylık periyotta yoğun olarak görülmektedir. Zaman olarak ise sabahları daha çok görüldüğü ortaya çıkmıştır. Hamileliğin 4. Ayından sonra yavaş yavaş azaldığı fark edilir. Hamilelikte mide bulantısı ne zaman geçer? Sorusunun yanıtı ise 5. Aydan sonra kaybolduğu gözlemlenmiştir.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Hamileliğe bağlı olarak kadın hormonlarının değiştiklerini biliyoruz. Bazen yükselen bu hormonlar aşırı reaksiyona girerek duygusal etkenleri de beraberinde getiriyor. Hamilelik sürecinde de bu etkenlerin mide bulantısı ve kusma gibi olaylara etki ettiği düşünülmektedir. Tıpta adı Hiperemezis Graviarum olsa da hamilelikte mide bulantısının nedeni kesin olarak bilinmemekte.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler genel olarak bu bölümde değineceğiz. Hamilelik döneminin en zorlu süreçlerinden biri olan mide bulantısı hem anne için hem bebek için tehlikeli durum oluşturabiliyor. İstatistiklere göre 100 anneden 10'nunda mide bulantısı şikâyeti olduğu gözlemlenmiştir. Bu etkenler yaş, yaşam ortamı, kişilik durumları ve kültürel etkenlerde etki edebiliyor. İşte basit yöntemlerle evde çözüm üretebileceğiz yöntemler:

Bol bol dinlenmek

Sinir, stres gibi etkenlerden uzak durmak

Anne adayı canının istediğini yemeli, istemediği şeyi zorla yememeli

Sıvı tüketimine dikkat etmeli, öğün araları sıvı almalı

Uyanınca hemen ayağa kalkmayıp kraker tarzı yiyeceklerle hafif atıştırmalık yapmaları daha sonra kalkmalıdır

Parfüm tarzı koku veren şeylerden uzak durmak

Beyaz leblebi, ekmek gibi öğünler atıştırılabilir

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) AŞIRI KUSMA DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Anne adaylarını hafif, orta ve şiddetli mide bulantısı olarak üç gruba ayırabiliriz. İlk iki gruba dahil olan anne adayları yukarıdaki önlemlerle tedavi sürecine gidebilir. Fakat hamilelikte aşırı mide bulantısı sorunu yaşayanlar uzman bir doktora başvurmalıdır. Özellikle kusma yüzünden kilo kaybı yaşayanlar, psikolojisi bozulanlar için yataklı tedavi uygulanmaktadır. Böyle durumlarda hastanelerde serum, B vitamini ve şeker tedavisi uygulanmaktadır. Tedavilerde anne adayı kısa sürede kendine geldiği gözlemlenmiştir.

MİDE BULANTISINA İYİ GELEN İLAÇLAR VAR MI?

Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen ilaçlar antiemetik ilaçlar olarak adlandırılmakta. Hamilelik döneminde ilaç kullanılması önerilmemektedir. Uzman doktor tavsiyesi ile ilaç kullanmanız önerilir.

Mide bulantısı ve kusma gibi durumlardan sonra ağız bakımına da önem verilmelidir. Diş ve diş etleri hem gebelik döneminde çekilme görüldüğü için hem de kusmadan sonra zarar gördüğü için; ağzın çalkalanması ve diş fırçalamaya önem verilmesi gerekir.

Hamilelikte mide ekşimesi neden olur, ne zaman kaçıncı haftada başlar? Hamilelikte mide ekşimesi nasıl geçer?