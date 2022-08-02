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Giriş Tarihi: 2.8.2022 11:02 Son Güncelleme: 2.8.2022 11:02

Kan Grubu Nasıl Yazılır? Eraş Pozitif Doğru Yazılışı Nasıl Olmalı?

DIŞ KAYNAKLAR
Kan Grubu Nasıl Yazılır? Eraş Pozitif Doğru Yazılışı Nasıl Olmalı?

Hastanede, iş başvurusunda, herhangi bir yerde form doldururken ya da farklı bambaşka bir yerde… Bireyin, sahip olduğu kan grubunu bilmesi ve bunu doğru bir şekilde yazması son derece önemlidir. Zira, yanlış bilinen ve yanlış yazılan bir kan grubu sonucunda istenmeyen olaylar yaşanabilir. Bu bağlamda, kan grubunun doğru yazımı mühim önem arz etmektedir. Peki, doğru kan grubu nasıl yazılır? İşte doğru kan grubu yazımı hakkında bilmeniz gerekenler!

Belirli bir sınıflandırma sistemi içerisinde olan kan grubu, temel olarak insan kanındaki antikorlar esas alınarak gruplandırılır. A, B, AB ve 0 türleri bulunan kan grubu, RH değerine göre + veya – şeklinde de sınıflandırılabilir. Ülkemiz özelinde doğru kan grubunun yazımı önce kan grubunun türü, yanına ise RH değeri getirilerek yazılır.

DOĞRU KAN GRUBU NASIL YAZILIR?

Örnek vermemiz gerekirse, B RH (+), A RH (-) vb. Ufak bir anekdot paylaşmamız gerekirse, Kızılay verileri esas alındığında ülkemiz genelinde en fazla bulunan ve en çok ihtiyaç duyulan kan grubu A RH (+)'dir.

ERAŞ POZİTİF NASIL YAZILIR?

Okunuşu 'eraş pozitif' olan kan grubu, yazım sırasında RH (+) olarak yazılır. Eraş negatif kan grubu ise, RH (-) şeklinde ifade edilir.

NEDEN KAN GRUBU YAZMAYI ÖĞRENMELİYİZ?

Kan grubuna ilişkin bu temel bilgilerin yanında, ''neden kan grubu yazmayı öğrenmemiz gereklidir?'' Sorusuna da değinmemiz gereklidir. Olası bir kaza durumunda, bir iş başvurusunda doldurulan forum sırasında, Kızılay'da bir kan verme etkinliği sırasında ya da çeşitli birçok durumda kan grubumuzu ifade etmemiz ya da doldurmamız gerekebilir. İşte tam bu noktada, kan grubumuzu doğru bilmemiz ve ilgili foruma doğru bir şekilde yazmamız hayati önem taşıyabilir.

HANGİ KAN GRUBU HANGİSİNDEN KAN ALABİLİR?

AB Rh+ Tüm kan gruplarından

AB Rh- Tüm Rh- kan gruplarından

A Rh+ O Rh- O Rh+ A Rh- A Rh+

A Rh- O Rh- A Rh-

B Rh+ O Rh- O Rh+ B Rh- B Rh+

B Rh- O Rh- B Rh-

O Rh+ O Rh- O Rh+

O Rh- O Rh-

HANGİ KAN GRUBU HANGİSİNE KAN VEREBİLİR?

AB Rh+ AB Rh+

AB Rh- AB Rh- AB Rh+

A Rh+ A Rh+ AB Rh+

A Rh- A Rh+ A Rh- AB Rh+ AB Rh-

B Rh+ B Rh+ AB Rh+

B Rh- B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh-

O Rh+ Tüm Rh+ kan gruplarına

O Rh- Tüm kan gruplarına

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Kan Grubu Nasıl Yazılır? Eraş Pozitif Doğru Yazılışı Nasıl Olmalı?
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