Sonbaharda cildinizi yenileyin

Yaz boyunca güneşin zararlı ışınları, cildinizdeki kolajene zarar verir ve cildi lekelenmeye daha açık hale getirir ve kışa girerken cildi kurutur ve ağırlaştırır. Yaz aylarında ciltte agresif işlemler yaptırmak pek mümkün olmasa da, sonbahara giriş ile birlikte yazın hasar gören cildi onarmak ve yenilemek, cilt problemlerini gidermek mümkün. Bu tarz işlemleri yaz sonrasına ertelemenin en önemli yönlerinden biri, güneşe maruz kalmayı mümkün olduğunca sınırlandırmaktır. Sonbaharda güneş artık daha az yakar, gündüzler kısalır ve gece daha erken başlar. Bu da, güneşe maruz kalmayı takip etmenizi kolaylaştırır. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında ise bu pek mümkün değildir. O halde, sonbahar yaklaşırken, cilt yenileme ve onarım için tercih edebileceğiniz uygulamalara birlikte göz atalım. Ama öncesinde, mevsim ne olursa olsun cilt problemlerinizi tedavi ederken mutlaka 30 SPF güneş koruyucu kullanmayı unutmayın!Lazer tedavileri, altın iğne uygulaması, özel cilt yenileme protokolleri ya da hangisi olursa olsun, tedavi bronzlaşmamış cilde uygulanmalıdır. Cildiniz normal ten renginizde olmalıdır. Yazın bitmesiyle bronzlaşma da azaldığından, bu tarz tedaviler için sonbaharın beklenmesi daha doğrudur. Ayrıca, birçok ciltte yenileme ve onarım tedavisi için tek seans yeterli değildir ve belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir. Yaz öncesinde cildin iyileşmesi için yeterli zamana sahip olabilmeniz için bu tarz işlemlere sonbahar- kış aylarında başlanmalıdır.Kimyasal peeling veya yüzeysel peelingler, cilt lekeleri ve çeşitli cilt problemleri için harika sonuçlar sağlar. İnce çizgiler, kırışıklıklar, akne lekeleri, yaşlılık lekeleri, pigmentasyon gibi cilt problemleri söz konusu olduğunda, cildinize uygun bir peeling seçilebilir. Uzmanlar olarak, peeling yaptırmak için yılın en uygun zamanının sonbahar ve kış ayları olduğu konusunda hemfikiriz. Sıcak yaz aylarında, derin ya da yüzeysel peeling yaptırmanız fark etmez, İkisinde de riske atmış olursunuz. Kimyasal peeling yaptırdıktan sonra, yüzünüz yanık gibi görünebilir ve size de öyle hissettirebilir. Bu nedenle, zaten hassas olan cildinize yapmak isteyeceğiniz son şey onu güneşe maruz bırakmaktır.Dolayısıyla, sonbahar-kış aylarında evde daha çok vakit geçirdiğimiz için, kimyasal peeling yaptırmak için de daha uygun zamanlardır. Sonbahar aylarında, maruz kaldığımız UV ışınlarının miktarı da daha azdır. Peeling yaptırmak için sonbahar-kış aylarını tercih etmeniz için bir diğer önemli neden de cildimizin yaz aylarında daha fazla yağ ve sebum salgılamasıdır. Bu da, ciltte daha fazla ölü deri ve kir birikmesi anlamına gelir. Sonbahar ile birlikte cildinizi daha mat ve daha yağsız hissedebilirsiniz. Sonbaharda yapılacak güzel bir peeling, ölü cilt hücrelerini temizleyerek cildin daha genç, taze ve parlak görünmesine yardımcı olabilir.CILTTEKI skarlar, lekeler, yaşlanma belirtileri söz konusu olduğunda, kolajen üretimini teşvik etme mekanizması ile çalışan mikro iğneleme tekniği çok iyi işler çıkarmaktadır. Ciltte mikro hasarlar oluşturarak çalışan mikro iğneleme tedavisi, cildin kendi kendini yenileme sürecini hızlandırır, kolajen üretimini teşvik eder ve elastin üretimi artar. İşlem sırasında ultra ince boyutlu titanyum iğneler kullanıldığından, güneş ışınlarına daha fazla maruz kaldığımız yaz ayları bu tedavi için uygun bir zaman olmayabilir. Mikro iğneleme tedavisi de tıpkı kimyasal peeling gibi SPF kullanımı ve güneş maruziyetini sınırlandırma gerektirir. Bu nedenle, başlamak için yazın bitmesini beklemenizi öneriyoruz. Önümüzdeki ay ile birlikte göz önünde bulundurabileceğiniz bu tedavinin kaç seans uygulanacağı, cildinizin ihtiyacına bağlı olarak değişecektir. Genellikle, haftada bir olacak şekilde 3-8 seans önerilir. Ciltte elde edilen etkilerin korunması için 3-4 ayda bir hatırlatma seansları yapılabilir.MİNİMALinvaziv bir tedavi olan mezoterapi, enjekte edilebilir solüsyonların cilde enjekte edilmesini içerir. Vitaminler, mineraller, enzimler, bitkisel özler, antioksidanları bir araya getirerek cildin alt katmanlarına iletmek için cilde enjekte edilen mezoterapi, bireysel olarak cilt probleminize göre uyarlanabilir. Mikro boyutlu iğne ile cilt yüzeyinde mikro kanallar açılır ve bileşenler cilt altına çok daha kolay iletilir. Şöyle düşünün, evde uygulayacağınız bir serumda cildiniz o bileşenlerin en fazla yüzde 7-8'ini emerken, mezoterapi ile bu rakam yüzde 70'lere kadar yükselmektedir. Mezoterapi, bir doktor tarafından uygulanmalıdır ve doktorunuz bireysel ihtiyaçlarınıza göre bir kokteyl seçecektir. Uygulanacak mezoterapi kokteyli; cildin sıkılığını, elastikiyetini, nemlenmesini, parlaklığını ve çok daha fazlasını hedefleyebilir!