Maymun çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR tanı kiti geliştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, Kovid-19'dan sonra, maymun çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR tanı kiti geliştirdi. Kitin kullanım ve üretim izinleri için KKTC Sağlık Bakanlığı'na başvurmaya hazırlanan YDÜ, gerekli izinlerin ardından üretime geçerek maymun çiçeği vakalarında ihtiyaç duyacağı tanı kitlerini üretmeyi planlıyor.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Sahip olduğumuz olanaklar, yetkin akademik kadrolarımız ve Kovid-19 sürecinde edindiğimiz tecrübelerle, olası bir maymun çiçeği salgınında da ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız. Başta üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kit Üretim Laboratuvarı ve Genom Analiz Laboratuvarı gibi tam donanımlı laboratuvarlarımız olmak üzere sahip olduğumuz tüm olanaklarla toplum sağlığı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

YDÜ Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de, "Tasarladığımız PCR tanı kiti ile maymun çiçeği teşhisini 1 saat içerisinde koyabiliyoruz. Kovid-19 salgınında KKTC'de tek yerli PCR tanı kitini ekiplerimiz tarafından tasarlandı. Maymun çiçeği virüsüne yönelik PCR tanı kitini de aynı disiplin ile çok çalışarak hayata geçirdik. Yine bir ilke imza atan ekip olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.