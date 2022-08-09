Nadir Gül “ İngiltere’de türk mutfağına talep artıyor”

Başarılı iş insanı Nadir Gül özellikle kendisine ait özel konsepti ile restoran zincirleri vasıtasıyla İngiltere'nin seçkin iş insanlarının dikkatlerini de üzerine çekmeyi de başardı.



Kendisine gelen cazip iş tekliflerini değerlendirdiğini belirten Nadir Gül "Tüm çalışma arkadaşlarımızla çıktığımız yolda büyük bir başarıya imza attık ve bunun meyvelerini görüyoruz.



Hem ülkemin mutfağını tanıtmaktan ve aynı zamanda yarattığım iş istihdamından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Türk ve İngiliz yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.



"Bu ilandır"