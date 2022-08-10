Yumurtanı uyandır yenile, gençleştir sen de anne ol!

Sağlık alanında birçok branşta kullanılan PRP tedavisi, erken yaşta menopoz sorunu yaşayan, yumurta yetersizliği nedeniyle evlat sahibi olamayan kadınların uyuyan yumurtalarını uyandırıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, PRP uygulaması ile yumurta gençleştirmenin normalde gebelik şansı düşük olan çiftlerde de gebelik elde edebilme şansını yüzde 84 oranında yükselttiğini söyledi.'Yenileme ve Gençleştirme' özelliği olan ve PRP (Trombositten Zengin Plazma) adı verilen yöntem, sağlık alanında ilk olarak 1980'li yıllarda açık kalp cerrahisinde kullanıldı. Sonrasında diş hekimleri çene eklemi ameliyatlarında, ortopedistler eklem onarımında, plastik cerrahlar yüz gençleştirme işleminde, dermotologlar saç dökülmesinde yıpranmış dokuların onarılması amacıyla uyguladı. Kadın ve üreme sağlığı alanında ilk klinik çalışmayı ise Yunanlı doktorlar Konstantinos Pantos ve Kostas Sfakianoudis 2016 yılında Avrupa Üreme Sağlığı Kongresi'nde sundu. PRP ile erken menopoz sorunu yaşayan, yumurta yetersizliği nedeniyle çocuk sahibi olamayan kadınların uyuyan yumurtalarına işlevsellik kazandırmak hedeflendi.Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, Türkiye'de yaptıkları bilimsel bir çalışmada, hiç yumurtası olmayan kadınlarda bile PRP yöntemi ile yüzde 84 oranında yumurta oluşumunun sağlandığının görüldüğünü söyledi. Bunun yüksek bir başarı olduğunu belirten Prof. Dr. Tıraş, "3 yıldır ülkemizde PRP yöntemi ile tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Şu ana kadar bin 500 hastaya uyguladık. Bunun sonucunda ciddi şekilde yumurta gelişiminin olduğunu gördük. Bu hastaların tedavisinde dünyada yüzde 20 oranında yumurta gelişimi olduğu söyleniyor. Biz, menopozda olan ve yumurtalıklarında yumurta bulunmayan hastaların yüzde 84'ünün bu tedaviye cevap verdiğini gördük" dedi."PRP işleminde amaç; hiç ya da çok az yumurtası kalmış kadının rahmindeki yumurta hücrelerinin yenilenmesi- gençleştirilmesi, uyuyanların uyandırılmasıdır" diyen Prof. Dr. Tıraş, sözlerine şöyle devam etti: "Biz PRP uyguladığımız bu hastaların önemli bir bölümünü tüp bebek tedavisine aldık. PRP uyguladığımız bin 500 hastanın yüzde 84'ünde başarı elde ettik. 27 yaşındaki bir hastada ise erken menopoz sorunu PRP tedavisiyle ortadan kaldırıldı. Bu hastamız geçen yıl PRP yöntemi ile doğal yolla gebe kalıp, çocuğunu dünyaya getiren ilk anne olarak tıp literatürüne geçti."EN fazla 4-6 ay ara verilerek 2-3 defa yöntem uygulanabilir. Aile öyküsünde yumurtalık kanseri, daha önce iki taraflı yumurtalık cerrahisi geçiren, yumurtalık hacmi çok küçük olan, kanama eğilimi olan hastalara ise bu yöntem uygulanmıyor."PROF. Dr. Tıraş; PRP'nin, kadının kendi kanından elde edilen trombosit bakımından zengin kanın kadının rahmine tekrar verilmesi işlemi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu uygulama tüp bebek tedavisinde sadece rahim zarını uygun kalınlığa getirmek için değil, kötü yumurtalık rezervini iyileştirmek için de kullanılıyor. Kötü yumurtalık rezervine sahip olan, serum AMH ve FSH düzeyi bozulmuş olan ve bir yıldan fazla zamandır adet görmeyen kadınlara PRP desteği yapılmıştır. Bu kadınların yumurtalıklarına ultrasonla izlenerek PRP enjekte edilmiştir. Yapılan işlem sonunda, yumurtalık fonksiyonlarının bozulduğu bilinen kadınlarda serum AMH ve FSH düzeylerinde düzelme sağlanmış, ortalama 2,5 ay sonra yapılan tüp bebek denemelerinde de başarılı bir yumurta toplama süreci elde edilmiştir."