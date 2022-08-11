GDO’yla mücadelede özel kit kullanılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın genetiği değiştirilmiş ürünlerle (GDO) mücadeledeki yol haritası belli oldu. Bakanlık gıda tohumları, gıda ürünleri ve yemlerde ülkeye girişi yasak olan GDO'lu ürünlerin tespiti ve denetiminin daha etkili bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. GDO'yla mücadelede Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından tasarlanan GDO Analiz Kiti'ni kullanacağını açıklandı. Bakanlık kiti, ilk etapta Kıbrıs'a gelen sebze tohumlarının analizinde kullanılacak.

ÜLKEYE GİRİŞİ KESİNLİKLE YASAK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, "GDO'lu tohumların ve bu tohumlardan elde edilen ürünlerin KKTC'ye girişi kesinlikle yasaktır. Bu nedenle tohum ithalatlarında ürünlerin sertifikalarının yanı sıra GDO'suz olduklarını gösteren bir rapor da istiyoruz. Aynı şekilde ülkeye giren yemler için de aynı süreci işletiyoruz. Ancak gerekli denetimleri ve kontrolleri yapabilmek için bu ürünlerden alınan örneklerin ülkemizde analiz edilebilmesi hayati önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirdiği GDO Analiz Kiti ile bu analizleri ülkemizde yapabilecek olmak büyük bir aşamadır" dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE MÜCADELE

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Sahip olduğumuz yüksek teknolojiye dayalı olanaklar ve bu laboratuvarlarda çalışan, alanlarında son derece yetkin kadrolarımızla araştırıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz. Son olarak ARGE ve tasarım süreçlerini tamamladığımız GDO Analiz Kiti de toplum sağlığı açısından ülkemiz için çok önemli kazanımlar sağlayacak" ifadelerini kullandı.