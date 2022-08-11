Instagram filtreleri ‘Badem göz’ estetiğine talebi artırdı

Estetik, güzellik algısı ve trendleri her gün yenileniyor ve sürekli listeye yeni tedaviler ekleniyor. Badem göz ameliyatı da son dönemde Instagram filtreleriyle popülerleşen ameliyatlar arasında. Instagram filtreleri sayesinde göz şeklinin öneminin fark edilmesiyle badem göz ameliyatına da yoğun ilgi oluştu. Peki, badem göz yapısı kişide ne gibi bir etki yaratıyor? Op. Dr. Metin Kerem; "Gözün dış kısmı iç kısmından daha yukarıda konumlandığında yüzde daha genç bir görünüm elde ediliyor ve bu işlemle tabii ki daha çekici bakışlar elde etmek de söz konusu" diyor.

BADEM GÖZ ESTETİĞİ, KAŞ KALDIRMADA DA ETKİLİ Mİ?

Aslında badem göz estetiği, birkaç farklı tedavi ile birleştirilen kombine bir ameliyat serisidir. Yani tek başına göz şekli değiştirildiğinde ya da göz kenarı yukarı kaldırıldığında kaşlar yukarı kalkmaz. Kaşların da yukarı kalkması için, şakak germe (kaş kaldırma) ameliyatı uygulanır. Zaten badem göz estetiği, genelde bu iki operasyonu kapsar. İkisi birlikte uygulandığında hem göz çevresi hem de kaşlar yukarı kalkar. Yapılan iş sadece göz kenarlarını yukarı çekmekten ibaret değildir. Total gençleşme ve güzel bir sonuç için kaş, yan alın, şakak ve gözlere müdahale edilir.

ENDOSKOPİK YÖNTEMLE YAPILIYOR

Peki, badem göz estetiği nasıl uygulanıyor?

Ameliyathanede genel anestezi altında uygulanan bu operasyonu, biz genellikle endoskop cihazı ile gerçekleştirmeyi tercih ediyoruz. Bu sayede göz çevresinde herhangi bir iz bulunmamış oluyor. Zaten genelde her estetik ameliyat sonrasında, hastaları en çok endişelendiren durum yara izi iyileşmesi. Endoskopik kaş kaldırma-badem göz estetiği operasyonu sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor. Endoskop cihazı ile göz çevresi ve kaş bölgesindeki dolguları sinirlere zarar vermeden, doğru planlarda tabandan ayırıp daha sonra adeta halı dokur gibi çok sayıda dikişle yukarı doğru çekerek, yeni yerine konumlandırıyoruz. Bu sayede kalkık kaşlar ve çekici genç bakışlı gözler elde etmiş oluyoruz. Bazen bu operasyon üst göz kapağı ameliyatıyla da kombine ediliyor. Bu durumda endoskop cihazı kullanılmıyor ve üst göz kapağından bir kesi ile fazla olan sarkık doku çıkarıldığı için iz kalıyor. Bunu badem göz ile kombine ettiğimiz takdirde, üst göz kapağındaki fazla deriden kurtulurken, aynı zamanda, aşağı bakan dış göz kenarları da yukarı çekilmiş oluyor. Eğer sadece badem göz estetiği yani göz çevresinde şekil değişikliği ya da göz çevresindeki fazla dokuyu çıkarma yoluna gidersek, burada gerçekten sadece badem göz estetiği uygulamış oluyoruz. Bu durumda gözün dış kenarlarında küçük bir kesi oluyor ve fazla doku buradan çıkartılarak, aşağıda olan dış göz kenarı daha yukarıda konumlandırılıyor.

İLK AYLAR YAN YATMAK ÖNERİLMEZ

İyileşme süreci nasıl?

Eğer kaş kaldırma ile kombine edildiyse, ilk iki gün biraz baş ağrısı olabiliyor. Bunun yanı sıra, şakak ve göz çevresi bölgesindeki gerginlik hissi de çok normal. Fakat bunların hepsi geçici. Tabii ki ilerleyen günlerde yumuşayıp daha natürel bir hale gelecekler. Ayrıca, gözlerinizde fazla 'çekiklik' hissi olabilir ya da gözünüz küçülmüş gibi görünebilir, tabii ki bu da geçicidir. Elbette ki göz çevreniz de yumuşayacaktır. Ameliyat sonrası ilk haftada eğer bu kadar gerginlik hissi olmazsa, ilerleyen süreçte istediğimiz sonuçları alamayız. Ayrıca göz ve kaş bölgesi istediğimiz kadar kalkık ve çekik durmayabilir. O yüzden ilk etapta biraz sabretmemiz gerekebilir. Yatış pozisyonu olarak sırt üstü yatmanız önerilir, özellikle ilk iki hafta, yan ya da yüzüstü yatmanız kesinlikle yasaktır. İlk bir aya kadar, cilt bakımı ve yüzünüze masaj yapmanızı istemiyoruz. Bunun sebebi, masaj ve cilt bakımıyla yüze uygulanan darbe, bizim içeride yaptığımız değişiklikleri bozabilir. Üçüncü günden itibaren saçlarınızı yıkayabilir ve banyo yapabilirsiniz.

Sadece badem göz estetiği uygulandıysa, baş ağrısı olmaz fakat diğer çekiklik ve gerginlik hissi mevcuttur, aynı yatış şekli geçerlidir.

Yaş sınırı var mıdır?

Tabii ki, hastamızın 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Fakat tercihen biraz daha ileri yaşlarda olması önerilir. Eğer 20-30 yaş arasındaki hasta grubundan bahsediyorsak, kaş düşüklüğü yoksa ya da kaşları yeterli kalkık seviyedeyse, sadece badem göz estetiği uygulanabilir. Fakat daha kalkık kaşlar elde etmek o hasta için uygun olacaksa, endoskopik kaş kaldırma (şakak germe) ve badem göz estetiğini birlikte kombine etmeyi tercih ederiz. Daha ileri yaştaki hastalarda ise (40-50 yaş) üst göz kapağında da sarkıklar başladığı için, bu şakak germe (kaş kaldırma) ve badem göz estetiğine üst göz kapağı-blefaroplasti ameliyatını da ekleyebiliriz.

YARA İZİ OLMAZ

Ameliyat sonrasında göz çevresinde dikiş izi kalır mı?

Dediğimiz gibi, eğer sadece badem göz estetiği yapıldıysa yani sadece dış göz kenarlarına dokunulduysa, dış göz kenarının üstünde minik bir kesi olur. Fakat endoskop yardımıyla hem kaş kaldırma hem de badem göz estetiği yapıldıysa, şakaklardan girildiği için göz kenarlarında herhangi bir yara izi oluşmaz.

