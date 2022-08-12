Doç. Dr. Kurtuluş, aşırı sıcaklar konusunda uyardı

Şanlıurfa'da son zamanlarda artan sıcaklık yaşamı olumsuz etkilerken, sağlık yönünden de vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden bahsederek vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Kurtuluş, küresel ısınma ve atmosfere salınan sera gazlarının artmasıyla ısı tutulumunun arttığını ve ortalama sıcaklık artışlarını beraberinde getirdiğini dile getirirken, bu durum yaşadığımız ekosistemi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Şerif Kurtuluş şunları söyledi: "Sıcaklara maruz kalan kişilerde hipertermi (beden sıcaklığı artışı) gelişir. Terleme ve buna bağlı sıvı kaybı olur. İdrar miktarında azalma ve renginde koyulaşma olabilir. Bazen bulantı, kusma, baş ağrısı, konuşma bozukluğu, ajitasyon, sinirlilik hali hatta komaya kadar giden süreçler izlenebilir.

Normal kişilerde gözlemlenebilen bu semptomlar; bebek, çocuk ve yaşlılarda, astım, bronşit, KOAH vb. gibi kronik hastalığı olan kırılgan gruplarda daha ciddi seyirli olabilmektedir. Güneş veya sıcak çarpması olan bir kişide öncelikle serin ve hava akımı olan bir yere alınması, varsa giysilerinin gevşetilmesi ve gerekli ise sağlık kuruluşuna nakli yapılmalıdır. Hastanın bilinci kapalı ise içmesi için kesinlikle su verilmemelidir. Bu durumda verilen su ciğerine kaçabilir ve hastanın aspire etme, boğulma dahil zarar görmesine neden olabilir. Bazı durumlarda solunum desteği yani suni teneffüs yapılabilir ki bilinçli müdahale hayat kurtarır.

Sıcak havalarda nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle kronik hastalığı olanlar güneş ışınlarının etkilerinin en fazla hissedildiği saatlerde dışarı çıkmamaları, çıkmak zorunda olduklarında sıvı kaybına dikkat etmeleri, su içmeleri, sıvı takviyesini artırmaları önerilir.

Sıcaklara maruz kalmamak için kapalı alanlara sığınmak önemli olmasına karşın sigara içilmemesi veya dumanına maruz kalınmaması önem arz etmektedir. Dolayısıyla kronik bronşit, astım, alerjik bünye gibi solunum sistemini ilgilendiren hastalıklarda ataklara neden olabilmektedir. Ayrıca klima çalıştırılması sonucunda yaşam alanlarının bazı yerleri ılık diğer yerler sıcak olabilmekte ve sıcaklık farklılıkları normal bireyleri dahi etkileyebilmektedir.

Sıcaklara karşı uzun vadeli önlemler çölleşmenin önüne geçilmesi, ağaçlandırma süreçlerinin hızlanarak artması ve ağaçlandırılan alanların bakım ve takiplerinin yapılması, toplumsal sorumluluk adına önem arz etmektedir."