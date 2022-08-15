Hamilelik Belirtileri Nelerdir? En Erken Hamilelik Belirtileri Nasıl Ortaya Çıkar?

Gebelik bünyeden bünyeye değişiklik gösteren bir durumdur. Bu nedenle kişiden kişiye göre farklılık gösterse de en erken ve ilk belirtisi adet gecikmesi olacaktır. Döllenmeyi takip eden ilk 7 gün içinde hamilelik belirtileri kendini göstermeye başlar. Peki; erken hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelikte erken dönemde ortaya çıkan belirtiler...

ERKEN HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yumurtanın döllenmesinden sonra geçen ilk haftalar erken hamilelik olarak adlandırılır. Peki; erken hamilelik belirtileri nelerdir?

AKINTININ ARTMASI

Normal olan akıntıdan daha fazla olan akıntı olarak bilinir. Yani hamile kalındığında bu akıntı normalden daha fazla olacaktır. Bunun nedeni ise östrojen hormonunun artmasıdır. Akıntı miktarı erken hamilelik belirtileri arasında yerini almaktadır.

ADET GECİKMESİ

Beklenilen adet düzeninden farklı bir tarihte (erken ya da geç) adet olunması durumunda gebe olunma ihtimali vardır. Öte yandan normalde olandan daha açık renkli bir kanama ise bu da gebelik belirtisidir.

SANCI

Regl döneminde yaşanan sancılara benzer durumlar olmakla birlikte farklılıklar da görülebilir. Embriyo rahime yerleşmeye başlar ve kramplar oluşur. Bu durum erken hamilelik belirtisi arasında yer alır.

TIRNAKLARIN HIZLI UZAMASI

Hormon artışı nedeniyle tırnaklar normalden daha fazla uzayacaktır.

DUYULARIN GELİŞMESİ

Normal şartlarda rahatsız etmeyen kokular hamile adaylarını rahatsız eder. Eskisinden daha lezzetli ya da tam tersi kötü gelebilir. Hamilelik hormonları yüzünden bu durumlar mevcuttur.

BAŞ AĞRISI

Kan basıncı değiştiğinde baş ağrıları da başlar. Hamile kalındıktan 3 hafta sonra, hormonlardaki artışa bağlı olarak baş ağrısına mide bulantısı da eklenebilir.

MODUN SÜREKLİ DEĞİŞMESİ

PMS döneminde olduğu gibi hamilelikte de hormonların değişmesinden dolayı duygu durumlarında değişiklikler meydana gelebilir. Bir ağlayıp bir gülebilirsiniz.

GÖĞÜSLERDE HASSASİYET

Erken hamilelik belirtileri arasında en belirgin olanlardan bir tanesi göğüslerdeki hassasiyet olmaktadır. İlk haftalarda şişebilir, ağrıyabilir, hassas olabilir.

MİDE BULANTISI

Mide bulantısı, hamileliğin ilk üç ayında en sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Fiziksel, psikolojik ve hormonal değişikliklerden ötürü bu durum sık sık yaşanabilir.

YORGUNLUK

Erken gebelik durumlarından bir tanesi de yorgunluk olmaktadır. Aşırı yorgunluk ve uyku hali ilk belirtiler arasında yer alır. Her zaman uyunulan saatten daha erken uyunabilir, sabahları geç kalkılabilir.

İŞTAHTA DEĞİŞMELER

Bazı anne adayları gebeliğin ilk haftalarında aşırı derecede iştah artmasıyla karşılaşırken bazılarında iştah kaybı görülmektedir.

SIK İDRARA ÇIKMA

Normalde olduğundan daha fazla tuvalet ihtiyacı yaşanması erken hamilelik belirtileri arasında yerini almaktadır.

VÜCUT SICAKLIĞININ DEĞİŞMESİ

Hamilelik durumlarında metabolizmada birçok değişim meydana gelir. Bunlardan bir tanesi de vücut ısısındaki değişikliklerdir. Vücut ısısında meydana gelen değişiklik ateşlenme ve sıcak basma hissi yaratır.

KABIZLIK

Hamilelik döneminde yükselen progesteron seviyesi, kabızlığa sebep olabilir. Bu hormon, iç organlardaki besin akışını yavaşlatır.