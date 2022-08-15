Kabızlığa Ne İyi Gelir? Anında Tuvalete Çıkaran Yiyecekler İçecekler ve Doğal Yöntemlerle Evde Kabızlık Nasıl Geçer?

Sindirim problemlerinden biri olan kabızlık, pek çok insanın şikayet ettiği bir rahatsızlıktır. İlaç kullanmadan çare bulmak isteyenler, kabızlığa iyi gelen içecekler ve çaylar hakkında bilgi almak ister. Kabızlığa ne iyi gelir sorusu, en çok araştırılan konulardan biridir. Doğal yöntemler ile çözüm bulmak için evde kabızlık nasıl geçer sorusuna cevap aranmalıdır. Besinler, içecekler ve ilaçlar hakkında doğru bilgi edinilmelidir. İşte anında tuvalete çıkaran yiyecekler ile ilgili detaylar…

Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Kabızlık şikayeti olanların acilen bırakması gereken bazı alışkanlıklar vardır. Bunlar, aşırı kahve ve çay tüketimi, az su içmek, yetersiz miktarda sebze ve meyve yemek, hareketsiz bir yaşama sahip olmak ve spor yapmamaktır. Bu tarz zararlı alışkanlıklardan uzak durulması, durumun düzelmeye başlamasını sağlar. Daha sonra, spor yapmak ve doğru beslenmek ile kabızlığın üstesinden gelinebilir. Yulaf ve kayısı gibi yüksek lif içeriğine sahip yiyecekler tüketmek, bağırsak hareketliliğini düzenleyerek kabızlıkla savaşmaya yardımcı olur. Gastroenterologlar, şişkinlik ve gaz oluşumunu sınırlamak için günde 15-40 gram lifin, seviyeli bir biçimde alınmasını tavsiye eder. Aşağıda kabızlıkla mücadele etmekte başarılı, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan gıdalar verilmiştir.

Kuru erik

Kuru kayısı

İncir

Ceviz

Fındık

Badem

Mercimek

Kuru fasulye

Bezelye

Nohut

Bakla

Pancar

Ispanak

Bezelye

Kereviz

Rezene

Hindiba

Buğday

Yulaf kepeği

Taze meyveler

Erik

Ejder meyvesi

Kivi

Ahududu

Böğürtlen

Guava

Üzüm

Portakal

Su Tüketmek Kabızlığa İyi Gelir mi?

Kabızlığı önlemek için bağırsak içeriğinin uygun şekilde hidrasyonu sağlanmalıdır. Uzmanlara göre, günde 1,5 ila 2 litre su içmek, ek olarak meyve suları, çorbalar ve bitki çayları tüketmek sık tuvalete çıkmaya yardımcı olur. Karahindiba, sinameki, nane, biberiye, zencefil ve ısırgan otu çayı kabızlığa birebirdir. Son dönemlerde çok revaçta olan mineral bakımından zengin sular, kabızlığın baş düşmanı olabilir. Özellikle magnezyumun düzenli alımı, bu sorunla mücadele etmek açısından önemli bir müshil etkisi sağlar. Düzenli olarak yeterli oranda meyve ve sebze yemek, vücut için gerekli olan sıvı alımını desteklemeye yardımcı olur. Bedenin bu düzene kolay ayak uydurabilmesi için yemek yeme alışkanlığı yavaşça ve kademeli olarak düzenlenmelidir.

Kabızlığa Neden Olan Yiyecekler Nelerdir?

Bu sindirim bozukluğundan muzdarip olanların uzak durması gereken bazı besinler vardır. Kabızlık çeken kişilerin aşırı yağlı ve tatlı yiyecekler tüketmemesi gerekir. Muz, hamur işleri, beyaz pirinç, beyaz ekmek, patates, ve şekerli içeceklerden kaçınılmalıdır.

Kabızlığın üstesinden gelmek için düzenli olarak spor yapılmalıdır. Sürekli hareket halinde olmak ve aktif bir yaşamı benimsemek sağlıklı bir diyet kadar önem taşır. Bunun için saatlerce spor yapmak şart değildir. Evde veya bir spor salonunda olması fark etmez, her gün en az 30 dk egzersiz yapmak kolonları uyarır. Sadece bacakları veya kolları çalıştırmak, gün içinde merdivenlerden birkaç kere inip çıkmak ya da dans etmek bu anlamda yararlıdır.

Sağlıklı bir diyete ve fiziksel aktiviteye rağmen kabızlık hâlâ devan ediyorsa, müshil ilacı denemek mümkündür. Fakat, bu ilaçları kullanmadan önce bir uzmana danışılmalıdır. Çünkü, bazı müshiller bağırsak tembelliğine yol açar. Tedavi etmek yerine, sadece günü kurtarır. Bundan dolayı, uzun vadede fayda sağlayacak bir ilaç kullanılmalıdır.