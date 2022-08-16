Türk Doktordan İranlı doktorlara uygulamalı eğitim

Cihandide, yöntemin yaygın kullanımıyla birlikte hataların da arttığını belirterek yanlış uygulamaların istenmeyen sonuçlar doğuracağının altını çizdi. Toplantıya katılan 30 İranlı doktora yüz anatomisi, tehlikeli alanlar, enjeksiyon teknikleri, dolgunun nerede, nasıl, ne zaman kullanılması gerektiğiyle ilgili yaptığı teorik sunumun ardından anlattıklarını kliniğinde uygulamalı olarak da gösteren Cihandide, işin püf noktalarını anlattı.

Cihandide'den uyarılar:

Fazla miktarda dolgu daha iyi sonuç demek değildir. Doğru miktarda, doğru derinliğe verilen dolgu güzel ve doğal sonucu ortaya çıkaracaktır.



Her bölgenin dolgu miktarı ihtiyacı ayrı olduğu gibi, kullanılacak dolgu modeli ve kalınlığı da ayrıdır. Bu nedenle yanakta kullanılan dolgunun kalanını dudakta kullanalım demek doğru bir şey olmamakla birlikte kullanılırsa yan etki ve sıkıntıları da yanında getirecektir.



Dolgu uygulamaları ile özellikle çok kuvvetli immün sistem uyarıcısı olan covid aşılarını olma tarihi arasında en az 2 haftalık bir süre olması tercih edilmelidir.