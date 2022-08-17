1 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Yenidoğan Kız ve Erkek 1 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

1 aylık bebek gelişimi takip edilirken yalnızca boyu ve kilosu dikkate alınmaz. Aynı zamanda hareketlerine de dikkat etmek gerekir. Bu bakımdan 1 aylık bebek neler yapar sorusu merak edilenler arasında yer alır. Aynı zamanda bir aylık bebek kaç saatte beslenmeli sorusunun yanıtını da bu dönemde bilmeniz gerekir. Persentil tablosuna göre Yenidoğan kız ve erkek 1 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularını sizler için araştırdık ve paylaştık.

1 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu

Bebekler doğdukları andan itibaren gözetim altında olması gereken varlıklardır. Bu dönemde konuşamadıklarından ve istedikleri gibi hareket edemediklerinden her ihtiyaçları ebeveynleri tarafından karşılanır. Bu nedenle de bir aylık dönemdeyken bebeğin her ihtiyacının oldukça dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Bu dönemde beslenme periyodu, boy ve kilo gelişimi, bebeğin zihinsel gelişimi gibi tüm detayları göz önünde bulundurmak gerekir.

Bir aylık döneme gelen bebeklerin mutlaka boy ve kilo kontrolleri detaylı olarak yapılmalıdır. Bu dönemdeki bebeklerin boyunun ortalama olarak 51 cm ile 60 cm civarında olması önemlidir. Bunun yanında kilo olarak 3000 ile 5750 gram arasında olmasında fayda bulunuyor. İlk ayda bu değerler normal olarak kabul edilmektedir. Bebeklerin dengeli ve düzenli beslenmesi, rahat uyku düzeni onların sağlıklı gelişiminde oldukça etkili bir konu.

1 aylık dönemdeki bebeğin beslenmesi oldukça önemlidir. Bu dönemde bebekler çok sık bir şekilde acıkırlar. İlk ayında bebeğin her iki saatte bir doyurulmaları gerekir. 2 saat aralıklarla annenin bebeğini emzirmesi bebeğin beslenme periyodunda oldukça önemlidir. Bu süreç bebek büyüyüp ay aldıkça değişime uğrar. Belirli bir zaman sonra takviye gıdalara başlanır ve beslenme sıklığı da uzar. Bebekler için en iyi gıdanın da anne sütü olduğu kesinlikle unutulmamalıdır.

Persentil tablosu üzerinden bebeğinizin gelişimini rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bu süreçte bebeğin hem kilo hem de boy olarak gelişimini daha iyi izleme şansı vardır. Tabloda ortalama değerler olsa da her bebek aynı değerlerde olmayabilir. Çok zayıf ya da fazla kilolu bebekler için mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.