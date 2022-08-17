4 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 4 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

4 aylık bebek gelişimi sürecinde beslenme, uyuma alışkanlığı, rutin sağlık kontrolleri son derece önemlidir. Bu süreçte 4 aylık bebek kaç kilo olmalı sorularının tüm yanıtları internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alır. Bu dönemde bebekler kaç saatte bir beslenmeli konusu da önem taşıyan detaylar arasında yer alır. Persentil tablosuna göre kız ve erkek 4 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularını araştırdık ve tüm detayları yazımızda paylaştık. İşte kız ve erkek 4 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularının yanıtları...

4 Aylık Bebek Boyu ve Kilosu

Bebeklerin hızla geliştikleri önemli aylardan birisi de dördüncü aydır. Bu ayda bebekler artık etraflarına tepki vermeye başlar ve çeşitli yüzleri de seçebilirler. 4 aylık bebeklerin beslenmelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Çünkü beslenme periyotlarında bulunan mineraller ve vitaminler onların hem boy hem de kilo bakımından hızlı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur. 4 aylık bebek boyu ve kilosu da bu bakımdan ebeveynlerin bilmesi gerekenlerden biridir.

Bebeğiniz eğer 4 aylık süreç içerisinde en az 56 cm boyunda ve en fazla 68 cm kadar olmalıdır. Bu durum kilo olarak da dikkate alınmalıdır. Bu dönemde bebeğin en az 4500 gram en fazla 8000 gram kadar olması önemli noktalardır. Bu ölçülerin dışındaki bebeklerin beslenme periyoduna daha da dikkat etmek gerekir. Bazı bebekler aşırı zayıf ya da aşırı kilolu olabiliyor. Ancak her iki durum da bebekler için risk teşkil edebilir.

4 aylık bebeklerin beslenme saatlerine gereken önem verilmelidir. Bu dönemdeki bebekleri mutlaka 3-4 saatte bir beslemeniz gerekir. Gece uykusu sırasında uyanmayan bebeklerin ise 5 saatte bir uyandırılarak emzirilmeleri önemlidir. Ay olarak bebekler büyüdükçe beslenme sıklığı da o kadar uzayacaktır. Bu nedenle ilk aylarda sık sık bebeğinizi beslemeniz uzmanların uyardığı konulardır.

Bebeklerin boy ve kilo bakımından takibini yapmak her ebeveynin görevleri arasında yer alır. Bebeklerin belirli zaman dilimlerinde ne kadar büyüdüklerini en iyi şekilde gözlemleyebileceğiniz alan persentil tablosudur. Bu tabloda 4 aylık bebeğin hangi kilo ve boyda olması gerektiği detaylı olarak yazar. Böylece ebeveynler çocuklarının gelişimini daha rahat takip edebilirler.