6 Aylık Bebek Ne Yer? 6 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

6 aylık bebek ne yer sorusuna farklı gıda türleri ile yanıt verilebilir. Bu süreçte 6 aylık bebek kahvaltısı tarifleri ve ek gıdalar büyümelerinde önemli detaylardır. 6 aylık bebek menüsü de bu süreçte ebeveynlerin titizlikle hazırlaması gereken gıdalar içerir. Her bebeğin bu dönemde mutlaka alması gereken birtakım mineral ve vitaminler bulunur. 6 aylık bebek kahvaltısı, çorba ve ek gıda tarifleri gibi detayları sizler için araştırarak haberimizin devamında paylaştık. İşte 6 aylık bebek kahvaltısı, çorba ve ek gıda tarifleri...

6 Aylık Bebek Kahvaltı Tarifleri

Bebekler 6 aylık olana kadar hazır mamalar ve anne sütü ile rahatlıkla beslenebiliyor. Ancak 6. Aya geldiklerinde bebekler için birtakım ek besin ve gıdaların da mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Bu süreçte bebeğin alması gereken vitamin ve minerallerin bu besinlerde mutlaka olması gerekiyor. Bebeğiniz için en önemli öğünlerden birisi ise sabah kahvaltısıdır. 6 aylık bebek kahvaltısı hazırlanırken mutlaka belirli gıdaların bu kahvaltı içerisinde yer aldığından emin olmanız gerekiyor. Kahvaltı tarifleri arasında şunlar sayılabilir:

Anne sütü, yumurta sarısı, yarım muz ve biraz lor peyniri kahvaltısında olmalıdır. Çok az miktarda tereyağı, biraz ceviz ezmesi de temin edilerek tüm malzemeler püre haline getirilebilir.

Bir diğer kahvaltı alternatifi ise pekmez, yumurta sarısı, peynir ve bebe bisküvisinden oluşan bir püredir. Doyurucu bir kahvaltı seçeneğidir.

Tuzsuz beyaz peynir, ekmek içi, bir çay kaşığı tereyağı ve domates yine püre haline getirilerek bebeğinize verilebilir.

6 aylık bebekler bu dönemlerinde besleyici gıdalar ile beslenmelidirler. Bu dönemdeki bebekler için şu şekilde basit ancak faydalı bir mamalar hazırlayabilirsiniz:

Yarım kadar muz

Bir çorba kaşığı kadar anne sütü

Bir tatlı kaşığı kadar peynir

Bir çay kaşığı kadar pekmez

İlk olarak muz ve peyniri ezmelisiniz. Daha sonra da içerisine pekmez ilave etmeniz gerekiyor. Daha sonra da içerisine anne sütü eklemeniz gerekiyor. Meyveli ve yoğurtlu bir kahvaltı menüsü hazırlamak isterseniz yarım armut, yarım muz ve ev yapımı 4 çorba kaşığı kadar ev yapım yoğurdu püre haline getirerek bebeğinize verebilirsiniz.

Bebekler 6 aylık olduktan sonra mutlaka ek gıdalar vermek gerekir. Bu şekilde bebeğinizin gelişimini daha iyi bir şekilde destekleyebilirsiniz. Ek gıdaları verirken de bebeğinizin doktoru ile sürekli olarak iletişim halinde bulunmak önemli noktalardan biridir.