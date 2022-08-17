7 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 7 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

7 aylık bebek gelişimi takip edilirken bebeğin uyuma düzeni, baş çevresi gelişimi, kilo ve boyu gibi tüm detaylar göz önünde bulundurulur. Bu dönemde 7 aylık bebek neler yapar sorularının da yanıtlarının bulunması gerekir. Bu dönemdeki bebekler kaç saatte bir beslenmeli sorularının da yanıtları oldukça önemlidir. Tüm ebeveynler bebeklerinin gelişimini takip edebilmek için persentil tablosundan yararlanmaktadır. Persentil tablosuna göre kız ve erkek 7 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularının tüm yanıtlarını yazımızda paylaştık. İşte 7 aylık bebek kilosu ve boyu hakkında bilmeniz gerekenler...

7 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu

7 aylık bebeklerin kilo ve boyunun takibi oldukça önemlidir. Bu dönemde bebekler oldukça hareketlidir. Aynı zamanda çevreleri ile iletişim kurabildikleri bir dönemin de başıdır. Yüzleri tanımaya başladıkları bu dönemde bebeklerin fiziksel ve zihinsel açıdan gelişimlerinin desteklenmesi gerekir. Bunun için de uygun şekilde beslenmeleri oldukça önemlidir. Bebeğinizin kilo ve boy takibini yapabilmek için persentil tablosundan yararlanabilirsiniz. Bu tablolarda bebeklerin her ay hangi kiloda ve boyda olması gerektiği yazar. Sizler de bir tablo oluşturarak bebeğin her ay boy ve kilo rakamlarını bu tabloya işleyebilirsiniz.

Bebekler 7. aylarına girdiklerinde boy olarak 62 cm ile 75 cm arasında bir boyda olmalıdır. Kilogram olarak ise 6000 gram ile 10200 gram arasında bir değerde olmalıdırlar. Bu oranlar ortalama olarak belirlenen bebek oranlarıdır.

7 aylık bebeklerin beslenme düzeni ilk aylardakinden oldukça farklıdır. Bu dönemde bebekler artık takviye gıdalar almaya başlarlar. Ancak ana öğün yine her zamanki gibi anne sütüdür. Bebeğin beslenme ihtiyacının %70'ini anne sütünün oluşturması büyük bir önem taşır. Bu aylarda bebekler için 2-3 saatte bir mutlaka anne sütü ya da kaliteli formül mamalar kullanılmalıdır. Ek gıdalar da yine bu dönemde bebeklere verilebilir. Ancak ek gıda konusunda mutlaka bebeğinizin doktorundan bilgi almalısınız.

Persentil tablosu bebeklerin gelişiminde oldukça önemli tablolardır. Bu tablolar bebeklerin her yönden gelişimlerinin takibinde kullanılırlar. 7 aylık bebeklerin kilo ve boy oranları ortalama olarak bu tablolarda belirtilir. Ebeveynlerin de bu tablolardan yararlanarak bebeklerinin gelişim sürecini takip etmesi gerekir.