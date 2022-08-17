7 Aylık Bebek Ne Yer? 7 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

7 aylık bebek ne yer sorusu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alır. Bebeğinin en sağlıklı şekilde büyümesini isteyen tüm ebeveynler bu konuda oldukça titiz bir şekilde hareket ediyor. Böyle durumlarda 7 aylık bebek kahvaltısı tarifleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bebeklerin hangi ayda ne yemeleri gerektiği takip edilmesi gereken konulardandır. 7 aylık bebek menüsü de bu aya özel olarak hazırlanmalıdır. 7 aylık bebek kahvaltısı, çorba ve ek gıda tarifleri konusunda tüm detayları sizler için paylaştık. İşte 7 aylık bebek ne yer sorusunun yanıtı ve 7 aylık bebek kahvaltısı, çorba ve ek gıda tarifleri...

7 Aylık Bebekler Nasıl Beslenir?

7 aylık bebeklerin beslenmesi son derece önemli bir süreci içerir. Bu dönemde bebekler artık takviye ve ek gıdalar almaya başlar. Anne sütü almaya devam etse de yetersiz gelmeye başlayabilir. Bu dönemdeki bir bebeğin günde 2 ek gıda öğünü tüketmesi gerekiyor. Ek gıda miktarı her seferinde bir minik bebek kavanozunu geçmeyecek şekilde olmalıdır. Bebeğin günlük besin ihtiyacının 5'te 4'ü genel olarak anne sütü ile karşılanır.

Bebeğin mutlaka 2- 3 saatte bir beslenmesi gerekir. Bu süreçte ek gıdalar konusunda mutlaka pediatri doktorundan bilgi almak gerekir. Bu ay dönemindeki bebekler için şu besinlerden yapılan mamalar oldukça besleyicidir:

Patates

Havuç

Bezelye

İki defa çekilen kuzu kıyması

Pekmez

Tuzsuz lor peyniri

Yumurta sarısı

Turunçgiller

Çilek dışındaki birçok meyve

Kabak

Ev yoğurdu

Bebeklerinizin tüketmesi gereken gıdalar arasında yer alır. Bu gıdaları en uygun şekilde mama haline getirerek bebeklerin beslenmesini sağlamanız mümkün olmaktadır.

Bebekler için kahvaltı öğünü oldukça önemlidir. Beslenme düzeninde mutlaka kahvaltı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Minik minik tattırarak kahvaltıya alıştırmanız büyük bir önem taşıyor. Kahvaltısında tuzsuz lor peyniri olabilir. Yumurta sarısının dörtte birini vermelisiniz. Aynı zamanda bir tatlı kaşığı pekmez ile kahvaltısını tamamlayabilirsiniz.

Bebekler için mutlaka çorba tariflerinden yararlanmalısınız. Hem içimi hem de hazmı kolay olan çorbalar tercih etmelisiniz. Bu dönemdeki bebeklere şu çorbalardan yapabilirsiniz:

Şehriye çorbası

Brokoli çorbası

Yoğurtlu pirinç çorbası

Sebze çorbası

Balkabağı çorbası

Kabak çorbası

Tarhana çorbası

Bu çorbaların çok taneli olmamasına dikkat etmelisiniz. Bebeklerin tüketebilecekleri kıvamda ve tatta olması oldukça önemlidir. Tuz oranını da fazla abartmamaya dikkat etmeniz gerekir.