Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri 7 Aylık Bebek Ne Yer? 7 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri
Giriş Tarihi: 17.8.2022 11:16 Son Güncelleme: 17.8.2022 11:18

7 Aylık Bebek Ne Yer? 7 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

7 Aylık Bebek Ne Yer? 7 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

7 aylık bebek ne yer sorusu her ebeveynin bilmesi gereken konulardır. Bebeklerin gelişim sürecinde beslenmenin önemi büyüktür. Bu nedenle 7 aylık bebek kahvaltısı tarifleri birçok anne babanın araştırdığı konular arasında yer alır. Buna ek olarak 7 aylık bebek menüsü içerisinde hangi besinlerin olduğunun da bilinmesi gerekiyor. Beslenme sırasında gereken tüm vitamin ve minerallerin bebek için sağlanması önemlidir. 7 aylık bebek kahvaltısı, çorba ve ek gıda tarifleri hakkında tüm detayları yazımızın devamından okuyabilirsiniz. İşte 7 aylık bebek ne yer sorusunun yanıtı...

7 aylık bebek ne yer sorusu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alır. Bebeğinin en sağlıklı şekilde büyümesini isteyen tüm ebeveynler bu konuda oldukça titiz bir şekilde hareket ediyor. Böyle durumlarda 7 aylık bebek kahvaltısı tarifleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bebeklerin hangi ayda ne yemeleri gerektiği takip edilmesi gereken konulardandır. 7 aylık bebek menüsü de bu aya özel olarak hazırlanmalıdır. 7 aylık bebek kahvaltısı, çorba ve ek gıda tarifleri konusunda tüm detayları sizler için paylaştık. İşte 7 aylık bebek ne yer sorusunun yanıtı ve 7 aylık bebek kahvaltısı, çorba ve ek gıda tarifleri...

7 Aylık Bebekler Nasıl Beslenir?

7 aylık bebeklerin beslenmesi son derece önemli bir süreci içerir. Bu dönemde bebekler artık takviye ve ek gıdalar almaya başlar. Anne sütü almaya devam etse de yetersiz gelmeye başlayabilir. Bu dönemdeki bir bebeğin günde 2 ek gıda öğünü tüketmesi gerekiyor. Ek gıda miktarı her seferinde bir minik bebek kavanozunu geçmeyecek şekilde olmalıdır. Bebeğin günlük besin ihtiyacının 5'te 4'ü genel olarak anne sütü ile karşılanır.

Bebeğin mutlaka 2- 3 saatte bir beslenmesi gerekir. Bu süreçte ek gıdalar konusunda mutlaka pediatri doktorundan bilgi almak gerekir. Bu ay dönemindeki bebekler için şu besinlerden yapılan mamalar oldukça besleyicidir:

  • Patates
  • Havuç
  • Bezelye
  • İki defa çekilen kuzu kıyması
  • Pekmez
  • Tuzsuz lor peyniri
  • Yumurta sarısı
  • Turunçgiller
  • Çilek dışındaki birçok meyve
  • Kabak
  • Ev yoğurdu

Bebeklerinizin tüketmesi gereken gıdalar arasında yer alır. Bu gıdaları en uygun şekilde mama haline getirerek bebeklerin beslenmesini sağlamanız mümkün olmaktadır.

7 Aylık Bebekler İçin Kahvaltı Tarifleri

Bebekler için kahvaltı öğünü oldukça önemlidir. Beslenme düzeninde mutlaka kahvaltı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Minik minik tattırarak kahvaltıya alıştırmanız büyük bir önem taşıyor. Kahvaltısında tuzsuz lor peyniri olabilir. Yumurta sarısının dörtte birini vermelisiniz. Aynı zamanda bir tatlı kaşığı pekmez ile kahvaltısını tamamlayabilirsiniz.

7 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri

Bebekler için mutlaka çorba tariflerinden yararlanmalısınız. Hem içimi hem de hazmı kolay olan çorbalar tercih etmelisiniz. Bu dönemdeki bebeklere şu çorbalardan yapabilirsiniz:

  • Şehriye çorbası
  • Brokoli çorbası
  • Yoğurtlu pirinç çorbası
  • Sebze çorbası
  • Balkabağı çorbası
  • Kabak çorbası
  • Tarhana çorbası

Bu çorbaların çok taneli olmamasına dikkat etmelisiniz. Bebeklerin tüketebilecekleri kıvamda ve tatta olması oldukça önemlidir. Tuz oranını da fazla abartmamaya dikkat etmeniz gerekir.

ARKADAŞINA GÖNDER
7 Aylık Bebek Ne Yer? 7 Aylık Bebek Kahvaltısı, Çorba ve Ek Gıda Tarifleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA