Doğu Karadeniz’de Kırım Kongo vaka artışı devam ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, bölgeden bu yıl gelen vakalarda ciddi bulguların görüldüğünü ve vakalar arasında ise hayatını kaybedenlerin daha çok genç kişiler olduğunu söyledi.

Eylül-Ekim ayları ortası kene vakalarında azalma belirten Kaya, "KKKA hastalığı bu sene de diğer seneler gibi oldukça yoğun hasta sayısı ile karşı karşıyayız. Bunlar içerisinde bir kısım olgular yaşandı. Bu nedenle kaybettiklerimiz de oldu. Özellikle geliş anında genel durumu bozuk olan ve kanamayla seyreden bilinç sorunu olgularda gidişat kötü oluyor. Bunlar arasında tüm çabalara rağmen kaybettiklerimizde oldu. Büyük bir ihtimalle Eylül-Ekim ortası vaka sayılarının azalmasını sonbahar bitişinde kışa doğru yok denecek sayıya ulaşacaktır" dedi.

GENÇ HASTALAR HAYATINI KAYBETTİ

Vaka sonucu hastanede tedavi altına alınarak yatan hastaların büyük bir kısmı şifa bularak taburcu olduğunu belirten Kaya, "Bölgemizden gelen vakalardan hastanemizde tedavi olarak yatan hastalarımızdan bazıları taburcu olurken, bazıları da yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden hastalarımızın genelde 20-25 yaş arası genç insanlardı. KKKA vakası olarak Gümüşhane, Bayburt, Artvin'den hastanemize gelen hastalar oldu. Bu olgular her sene özellikle baharın sonu ve yazın başı açık alanlara ziyaretler, piknikler gibi uygulamalar yaygın olacağı için bu dönemlerde çok daha sık olarak yine görmeye devam ediyor olacak. Bunlar için vatandaşlarımızın yapması gereken en önemli şey özellikle açık alan ziyaretleri veya kırsal teması yoğun olan vatandaşlarımızın bu ziyaretlerinden sonra kendi muayenelerini dikkatle yapmaları. Kene saplandığı takdirde dikkatli ve özenli bir şekilde vücuttan uzaklaştırmaları gerekiyor. Hastalık bulguları yönünden de uyanık olup kendilerini özellikle 2 haftaya yakın kuluçka dönemi var bu süreçte takip edip eğer hastalık belirti ve bulgusu olduğu takdirde de sağlık kuruluşlarına müracaat etsinler" diye konuştu.