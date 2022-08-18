Çok düşünmek beyinde kas ağrısı etkisi yapıyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki Beyin ve Omurilik Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya göre, çok düşünmek beyinde fiziksel egzersiz sonucu kaslarda oluşan ağrı benzeri bir etki yapıyor. Çalışma verine göre sürekli zihinsel faaliyetlerin beynin ön korteksinde potansiyel olarak zehirli sinir taşıyıcıların birikimine neden olduğunu gösterdi. Bu faaliyetler beynin bir dürtüyü bastırma ya da cazip gelen bir şeye karşı direnme halinde devreye giriyor. Beyin bu birikimi yönetebilmek için yavaşlamaya başlıyor. Bu da ağrı hissine yol açıyor.