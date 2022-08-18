EKG ölçümleri yapan akıllı tişört ilk testi başarıyla geçti

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi ile Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi iş birliği ile giyilebilir teknoloji alanında yürütülen çalışmalar sonucunda tasarlanan, EKG ölçümleri yapabilen akıllı tişört, ilk prototipi testlerden başarıyla geçti. Tam not alan tişört, kalp problemi olan kişilerin EKG verilerini gerçek zamanlı olarak kaydederek, gerekli durumlarda doktoruna anlık olarak bilgi verebilecek.

AMAÇ ÖNCEDEN MÜDAHALE

Giyilebilir teknolojilerin gelişimiyle birlikte, normalde tam teşekküllü hastanelerde yapılabilecek pek çok sağlık testini, her an üzerinizde taşıyabileceğiniz akıllı giysilerle yapmak mümkün hale geldi. Yazılım, bilgisayar, elektrik, elektronik, makina ve biyomedikal mühendislerinin bir araya gelerek tasarladıkları akıllı tişört, geliştirilen yazılım sayesinde aktif bedensel aktiviteler sırasında dahi sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Tişört içerisine yerleştirilen cihazın elektromekanik ve yapay zeka tabanlı algoritmaların tamamı, Yakın Doğu Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirildi. Çalışmanın ikinci aşamasında akıllı tişörtle takip edilen gerçek zamanlı EKG verilerinin, hastanın doktoruna anlık olarak ulaştırılması amaçlanıyor. Böylece potansiyel kalp rahatsızlıklarına önceden müdahale etme şansı oluşacak.

BİLİM ÜRETME GÜCÜ

Bilim insanlarının ürettiği ilk prototipi başarılı bir biçimde çalışan akıllı tişörtü, son ürün haline getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bilim insanlarımızın geliştirdiği, akıllı tişört, üniversitemizin bilim üretme gücünü gösteren çok önemli çalışmadır. Sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmaları bugüne kadar çok önemli ürünlere dönüştürdük. Bu alanlarda çalışmalar yapmaya ve yeni ürünler geliştirmeye hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.