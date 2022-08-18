Gençlik aşısı ile zamanı geriye sarın

Mezoterapiler ve gençlik aşısı gibi tedaviler, medikal estetik dünyasında doktorların en sık uyguladığı işlemlerdir. Cilt altına enjekte edilir ve cildin sağlığını, güzelliğini, nemini ve parlaklığını korumak ve geri kazandırmak için yapılır. Kliniğimizde de sıklıkla tercih edilen gençlik aşısı hakkında daha fazlasını öğrenmek isterseniz, bu yazıya bir göz atmanızı öneririm…Gençlik aşısı, 30 yaşından sonra hızlı bir şekilde kaybedilen kolajeni cilde yeniden takviye etmek, nemini geri kazandırmak, elastikiyeti artırmak ve cildin daha parlak, ışıltılı ve sağlıklı görünmesini sağlamak için yapılan, içerisinde vitaminler, enzimler, hyalüronik asit gibi doğal bileşenler içeren bir cilt altı enjeksiyonudur.Gençlik aşısı, cilt hücrelerinin canlanmasına yardımcı olur. Bu sayede, cildin kendi kendini yenileme süresi hızlanır ve yaşlanma ile daha etkili bir şekilde mücadele edilebilir. Gençlik aşısının en önemli bileşenlerinden biri hyalüronik asittir. Hyalüronik asit, kendi moleküler ağırlığının bin katına kadar nemi tutar ve hapseder. Bu da cildin daha nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Gençlik aşısı, hyalüronik asidin dışında vitaminler, mineraller, enzimler ve peptitler de içerir ve bu da sonuçların etkisini artırmaktadır.Uygulama, bir doktor tarafından yapılmalıdır. İşlemden önce, herhangi bir acı hissini önlemek için lokal anestezi ile bölge uyuşturulur. Ardından küçük iğneler ile cilt altına enjeksiyon yapılır. Bu enjeksiyonlar, cildin kolajen dokusunu destekler ve yeniden yapılandırılmasına yardımcı olur.Gençlik aşısı, kişinin yaşı ve cildinin durumuna göre ortalama 3-4 seans olacak şekilde, iki haftada bir olarak uygulanmaktadır. Kaç seansa ihtiyacınız olduğu, doktorunuz tarafından belirlenecektir.Gençlik aşısı, 30'lu yaşlardan itibaren cildinin nemini kaybettiğini, elastikiyetin azaldığını düşünen herkes için ve tüm cilt tipleri için uygun bir yöntemdir. Gençlik aşısı, cilt gençleştirme ve onarmaya yönelik diğer yöntemler ile birleştirilerek uygulanabilir. PRP, ozon tedavisi, glutatyon serum gibi çeşitli tedaviler ile birleştirildiğinde, cilt gençleştirme ve onarmaya yönelik etkileri de artacaktır. Bunlara ek olarak; kolajen takviyesi kullanmak, vücutta eksik olan vitamin ve mineralleri takviye etmek, ozon tedavisi ile kanı ve organları temizlemek de gençlik aşısının cilt üzerindeki etkilerinin artmasına katkı sağlayacaktır.PRP ve ozon terapi, diğer destekleyici tedaviler ile birleştirildiğinde, cilt yaşlanması ile mücadele etmek ve yaşlanma belirtilerini mümkün olduğunca ertelemek için oldukça faydalı bir tedavidir. Gençlik aşısı, ortalama 4-6 ayda bir yapılan hatırlatma seansları ile tekrarlandığında, cildin daha dolgun görünmesine yardımcı olur. Temel bileşeni hyalüronik asit olduğundan, cildin nemi ve parlaklığı da korunmuş olur.Gençlik aşısı; yaş, sigara, alkol, düzensiz beslenme, kötü yaşam alışkanlıkları gibi dış etkenlerin birleşimiyle zamanla yaşlanan ve elastikiyetini kaybeden, artık eskisi kadar parlak ve sağlıklı görünmeyen cildi onarmak için yapılmaktadır. Güneş hasarı da cilt üzerinde yıkıcı etkilere yol açabilir ve 25 yaşından sonra cildin onarılmaya ihtiyacı olabilir. Gençlik aşısı, tüm bu etkenlerden zarar gören cildi toparlamak konusunda oldukça etkilidir. Seansların sonunda ciltteki akne izleri, güneş lekeleri, kırışıklıklar, ince çizgiler gibi cilt problemleri üzerinde olumlu etkiler fark edilir hale gelir.Uygulamada amaç, cildin alt katmanlarındaki cilt hücrelerini aktive etmek ve onarmaktır. Cilt hücreleri yeniden aktif olarak çalıştığında, cildin elastikiyeti de geri kazandırılmış olur. Bunu yapmak, cilt problemlerinin ortadan kalkmasına da yardımcı olur. Bu sayede;Güneş hasarına bağlı cilt lekelerini azaltır.Yaşlılık lekeleri, ince çizgi ve kırışıklıkları hafifletir.Ciltteki kuru, mat ve donuk görünümü canlandırır.Cilt daha nemli ve parlak hale gelir.Dekolte, el ve boyun bölgesini gençleştirmek için de uygulanabilir.Gençlik aşısı yaptırmak istiyorsanız, yan etki ve komplikasyon riskleri konusunda güvenle hareket edebilirsiniz. Bu tarz tedavilerde herhangi bir yan etki riski bulunmamaktadır. Bazen, enjeksiyon maddesine bir alerjisi olan kişilerde hassasiyet, kızarıklık gibi durumlar gelişebilmektedir ancak oldukça nadirdir. Bu nedenle, genel olarak bakıldığında herhangi bir endişe verecek bir tedavi değildir.