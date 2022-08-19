10 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 10 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

10 aylık bebek gelişimi sürecinde bebekler için takip edilen birçok önemli süreç vardır. Bebeğin davranışları, uyuma alışkanlıkları oldukça önemlidir. Bu nedenle 10 aylık bebek neler yapar sorusu oldukça merak edilen konular arasında yer alır. Bebekler kaç saatte bir beslenmeli sorularının tüm yanıtları ebeveynler tarafından mutlaka bilinmesi gerekenler arasında yer alır. Persentil tablosuna göre kız ve erkek 10 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı soruları bu nedenle detaylı olarak yanıtlandı.

10 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu

10 aylık bebekler birçok bakımdan hareket kabiliyetini kazanan bebeklerdir. Çevreleri ile sınırlı da olsa iletişim kurabilme imkanına sahip olurlar. Bu dönemde bebeklerin boyları ve kilolarının gelişimi oldukça önemlidir. Yavaş yavaş emekleme belirtileri gösteren bebekler bu dönemde birçok vitamin ve minerale ihtiyaç duyar. Ancak bilinmesi gereken önemli bir nokta ise bu dönemde kız ve erkek bebeklerin farklı büyüme belirtileri göstermesidir. Her bebek kendine özel bir büyüme şekline sahiptir. Bu nedenle de her bebeğin kendine özel bir şekilde takip edilmesi önem taşır. Bebeklerin fazla zayıf ya da kilolu olması durumlarında mutlaka doktorlarına danışılması gerekir.

10 aylık bebeklerin ortalama boylarının 66 cm ile 80 cm arasında olması gerekiyor. Bunun yanında ortalama kilolarının ise 7200 gram ile 11900 gram arasında olması oldukça önemli bir konu. Bebeğinizin ay ay gelişimlerini takip etmek üzerinde durulması gereken bir konudur.

10 Aylık Bebek Nasıl Beslenmeli?

Bebekler 10. aya geldiklerinde beslenmelerinde birtakım detaylara dikkat etmek gerekir. Bu dönemdeki bebekler için 3 saatte bir doyurulmalıdır. Günde 3 temel öğün dışında ek gıdalar ile beslenmelerine dikkat edilmelidir. Bebek istediğinde anne sütü ile her zaman beslenebilir. Ancak bunun öğün öncesinde olmamasına dikkat edilmelidir. Toplamda 3 ana öğün ve 6 ara öğün şeklinde bebeği besleyebilirsiniz.

Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 10 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

Persentil tablosu bebeğin aylara göre gelişimini takip etmenize yardımcı olur. Her bebek için takip edilmesi gereken süreçleri rahat bir şekilde izleme imkanı sunar. Hazır olarak sunulan tablolar yanında ebeveynler kendi bebekleri için de boş bir tablo üzerinden takiplerini yapabilirler.