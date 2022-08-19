11 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 11 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

11 aylık bebek gelişimi hakkında birçok farklı detaydan bahsetmek mümkün olabilir. Bu konuda 11 aylık bebek kaç kilo olmalı sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunur. Buna ek olarak bu dönemde bebekler kaç saatte bir beslenmeli sorusu da oldukça önemli bir konu olarak öne çıkar. Böyle durumlarda ebeveynlerin düzenli olarak bebeklerini takip etmeleri gerekir. Persentil tablosuna göre kız ve erkek 11 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularını araştırdık ve yanıtladık.

11 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu

11 aylık bebeklerin kilo ve boy takipleri düzenli olarak yapılmalıdır. Bu dönemde kız ve erkek bebeklerin boy ve kilo oranlarının birbirine uyumlu olması önemlidir. Bu durum genel olarak bebeklerin beslenmeleri ile yakından ilgili bir durumdur. Bebeklerin gelişim sürecinde mutlaka uzmanların düşüncelerine de önem vermek gerekir. Özellikle bebek çok zayıfsa ya da kilolu ise mutlaka uzman doktora göstermeniz gerekir.

Bebeğinizin 11 aylık dönemde olması gereken boy 68 cm ile 82 cm arasındadır. Bunun yanında bebeğin 7200 gram ile 12200 gram arasında bir kiloda olması da dikkat edilen bir unsurdur. Bu rakamlar dışında ufak farklılıklar çok fazla önem arz etmez fakat bebeğin periyodik gelişiminde ortalama olarak bu boy ve kilo durumları dikkate alınmalıdır.

11 Aylık Bebek Beslenmesi

Bebekler 11. Aya geldiklerinde beslenmeleri de değişir. Bu süreçte bir önceki aylara göre daha pütürlü gıdalar tüketmeye başlayabilirler. Anne sütü her zaman olduğu gibi mutlaka devam edilmesi gereken ana besin kaynağıdır. Aylarda bebeğin mutlaka 3-3.5 saatte bir beslenmesi gerekiyor. Aynı zamanda bebeklerin 3 ana öğün dışında 5 ya da 6 defa ara öğün de alması gerekir. Bebekleriniz için püre kıvamında mamalar hazırlayabilirsiniz. Bunun yanında çorbalar da oldukça faydalıdır.

Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 11 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

Bebeklerin beslenmesi boy ve kilo gelişimini doğrudan etkiler. Bu süreçte özellikle balık, et, pekmez, tavuk suyu, çeşitli çorbalar beslenmesinde önemlidir. Bebeklerin boy ve kilo gelişimi içinse mutlaka persentil tablosundan yararlanılması gerekiyor. Kız ve erkek bebekler için bu tabloların özel olarak hazırlanması daha net bir takip için gerekli bir unsurdur.