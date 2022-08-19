Saç Ekim Koordinatörü Fatma Dursun Sakal Ekim Sürecinden Bahsetti

Bu işlem herhangi bir ağır hastalığı olmayan ya da ilaç tedavisi görmeyen tüm erkeklerde rahatlıkla uygulanabilir. Bu işlemi yaptırmak isteyenler işlem öncesi ve sonrası bazı şeylere dikkat etmelidirler.Kan sulandırıcı özellikte ilaç veya bitkisel çaylar karışımlar kullanılıyor ise 1-2 hafta öncesinde bırakılmalı, tütün ürünlerinin kullanımı azaltılmalı mümkün ise bırakılmalı. İşlem sonrası sakal ekimi yapılan bölge su ve kimyasal maddeler ile temas ettirilmemeli. İyileşme dönemi bitene kadar traş edilmemelidirler. Traş makinesine 4-5 ay kadar ara verip makas yardımı ile bu süreci geçirebilirler. Sakal ekimi yaptırmak isteyenlere önemli ikazlarda bulunan Fatma Dursun, sakal ekiminin de tıpkı saç ekimi gibi 3 aşamadan oluştuğunu söylüyor.

Bunlar; alım-kanal-ekim aşaması olarak adlandırılır.

• Saçların tamamının kesilmesine gerek kalmaksızın sadece arka ense donör alanındaki saçlar kesilir.

• Ardından alım aşaması dediğimiz köklerin çıkartılması işlemi gerçekleştirilir.

Burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır;

• Birincisi sakal ekimi gerçekleştirmek için kaç grefte ihtiyaç var o belirlenmelidir. İkincisi ise alım işlemi yapılır iken tekli greftlerin çıkartılması için özen gösterilmelidir.

• Bunun sakal ekiminde sıkı ama yüz bölgesi ince ve dar olduğu için bir kanaldan 2-3 kök çıktığı zaman doğal görüntüyü kaybetme olasılığı ortaya çıkacağı için tekli köklerin alınması hedeflenmelidir.

Sakal Ekiminde Başarı Oranı

Saç ekim koordinatörü Fatma Dursun sakal ekimi ile ilgili başarı oranının % 80 ile % 95 olduğunu söylüyor. İşlem sonrası bakımın öneminden bahseden Dursun, yıkama işleminin ilk 10 günü hafif dokunuşlar ile yıkanması gerektiğinin altını çiziyor. 10.güne gelindiği zaman kabuk dökme işleminin ise yumuşak dairesel masaj hareketleri ile uygulanması son derece sağlıklı olacaktır . Kabukların %70 ya da 80'i bugünlerde dökülmelidir. Geriye kalanlar ise 3-5 gün içerisinde her gün yıkama işlemi yapılarak temizlenmelidir. Sonraki süreçte kişi normal hayatına dönebilir.

Doğal bir görüntünün oldukça önemli olduğunu söyleyen Fatma Dursun, yüz hatlarına uygun bir çizim yapılarak doğal görüntünün sağlanması gerektiğini söylüyor. Açılan kanalların yönleri de unutulmamalı doğal görüntüyü sağlamak için en önemli husus da diyebiliriz .



"Bu bir ilandır"