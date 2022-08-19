SON DAKİKA: BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022-2023 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 29 Ağustos-9 Eylül 2022 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.''

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