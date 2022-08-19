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Haberler Sağlık Haberleri SON DAKİKA: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! MEB e-Okul ile 2022 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.8.2022 15:34 Son Güncelleme: 19.8.2022 15:34

SON DAKİKA: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! MEB e-Okul ile 2022 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! MEB e-Okul ile 2022 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu gelişme sonrası öğrenciler, ''BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MEB e-Okul ile 2022 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı…

2022 BİLSEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika açıklamasıyla BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB e-Okul ile 2022 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı…

SON DAKİKA: BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022-2023 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 29 Ağustos-9 Eylül 2022 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.''

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM SINAV İTİRAZI NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

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SON DAKİKA: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! MEB e-Okul ile 2022 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı
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