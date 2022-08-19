Tıraşsız saç ekimi ile doğal ve gür saçlar

Tıraşsız saç ekimi, Robotik DHI veya Safir Fue saç ekimi gibi farklı yöntemlerle saçları tıraş etmeden uygulanabiliyor. Bu sebepten saç ekim uygulamasını yaptırmaya cesaret edemeyen kadın ve erkek hastalar için oldukça ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.Tıraşsız saç ekiminde, normal saç ekim teknikleri kullanılıyor. Kısmi saç ekimi ve tam tıraşsız saç ekimi olarak iki şekilde yapılabiliyor. Kısmi saç ekiminde sadece ense bölgesinden küçük bir alan tıraşlanıyor ve bölgesel tıraşlama sayesinde buradan 2 bin civarı greft çıkarılıyor. Bu şekilde seyreklik sorununa çözüm sağlanabiliyor.Tıraşsız saç ekiminde kişinin saçı, istediği uzunluktayken ekim işlemi yapılabiliyor. İşleme, hastanın saç köklerinin alınacağı bölgenin belirlenmesiyle başlanıyor. Bu bölgenin, saçların güçlü bir şekilde yeniden çıkacağı bir bölge olması önem taşıyor.Daha sonra uzman kişinin tercih ettiği ya da hastaya en uygun saç ekim yöntemlerinden biri kullanılır. Uzman ekip, kişinin donör bölgesinden belirlediği saç köklerini tek tek toplar. Saç kökleri temizlenerek ekime hazır hale getirilir. Saç köklerinin, istenen bölgeye ekilmesiyle operasyon sonlanır. Operasyon, donör bölgeden saç kökleri teker teker alındığı ve aynı şekilde teker teker ekildiği için, büyük bir özveri, zaman ve sabır gerektirir. Bu nedenle de traşlı saç ekiminden daha uzun sürebilir.Tıraşsız saç ekiminde üç farklı yöntem kullanılabilir. Robotik DHI, mücevher ustası titizliğiyle Safir Fue ve normal saç ekimi (FUT). Bunlar içerisinde en gelişmişi Robotik DHI yöntemidir.Üç farklı yöntemde de donör bölgenin tıraş edilmesine ihtiyaç duyulurken yan ve üst bölgedeki saçların tıraş edilmesine ihtiyaç duyulmuyor. Safir FUE ile yapılan tıraşsız saç ekiminde saçlar, ekim yapılacak bölgede açılan kanala eklenirken; Robotik DHI ile gerçekleşen tıraşsız saç ekiminde herhangi bir kanal açılmıyor. Kıl kökleri cerrahın kullandığı cerrahi choi implant kalemiyle tek tek ekiliyor, böylece daha doğal bir görüntü elde edilmiş olunuyor ve boşluklar daha sık bir biçimde doldurulabiliyor.Tıraşsız saç ekiminin başka bir avantajı da saç ektirmek isteyen ancak bu sırada da uzun saçlarından vazgeçmek istemeyen veya kısmi kellik veya seyreklik yaşayan kadınlar için de iyi bir seçenek olmasıdır.Ayrıca tıraşsız operasyondaki iyileşme hızı, normal saç ekimine göre daha yüksektir. Kısmen tıraşlı (FUE) ekim tekniğinde ise yalnızca donör bölgedeki saçlar 1-3 milimetre kısalığına kadar tıraşlanıyor, saçlar yine Robotik DHI tekniğindeki gibi tek tek alınıyor, çıkma yönünde ekiliyor. Robotik DHI tekniğinde saç kökleri alındıktan çok kısa bir süre sonra ekiliyor, bu sayede kıl köklerinin zarar görme ihtimali en aza indiriliyor. Safir Fue tekniğinde ise toplanan kıl kökleri, özel bir solüsyon içerisinde bekletiliyor. Safir Fue tekniği daha geniş alanlara ekim yapılması için daha avantajlıyken, Robotik DHI tekniğinde daha sık bir görünüm için tercih edilebiliyor.Tıraşsız saç ekimi uygulamasının en büyük avantajı, hastanın saç ekimi sonrası sosyal hayatına hemen dönebilmesidir. Diğer saç ekim yöntemlerine nazaran işlem saçlar tıraş edilmeden yapıldığı için çok daha fazla dikkat ve zaman gerektiriyor. Bu uygulamanın saç ekimi sonuçlarının başarısı açısından bir olumsuzluğu kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca işlem sonrası oluşan kızarıklık, kabarıklık gibi semptomlar tıraşlı saç ekimindekine göre çok daha kısadır.