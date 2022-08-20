Covid-19 virüsü geçiren kalp hastalarına hayati uyarı

Koronavirüsü atlatan kalp hastalarının gelecekte nelerle karşılaşacağının henüz bilinmediğini hatırlatan uzmanlar, kalp hastalarını; ilaçlarını doktorlarının önerdiği düzende kullanmaya devam ederek kontrollerini aksatmamasına dikkat çekiyor.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Bozbay; koronavirüsü atlatan kişilerde orta ve ileri vadede çeşitli rahatsızlıklar oluşabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu:

Kalp hastalıkları, hastaların bağışıklığı baskılayıcı rahatsızlıkları yoksa tek başına koronavirüse yakalanma riskini artırmaz. Ancak kalp yetmezliği gibi ağır kalp hastalığı olanlar ve diyabetik hasta gruplarında bağışıklık sistemlerinin baskılanmış olması koronavirüse yakalanma olasılığını yükseltebilir. Bununla birlikte koronavirüse yakalanma halinde altta yatan hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, ağır kalp kapak hastalıkları, ağır doğumsal kalp hastalıkları ve şeker gibi hastalıkların varlığı hastalığın ağır seyretmesine ve hatta bazen ölümcül olmasına neden olabilir. Covid-19 enfeksiyonu solunum yolları hastalığı gibi görülse de temelde koronavirüs kaynaklı ölümlerin üçte biri kalbe bağlı nedenlerle gerçekleşmektedir. Bu ölümler büyük ölçüde ya ciddi bir ritim bozukluğu ya da kalbin ağır hasar görmesi nedeniyle kalbin pompa gücünü kaybetmesi sonucunda olmaktadır. Dolayısıyla yoğun bakımlarda kalp nedenli ölümler ön plandadır. Covid-19 virüsünün kendisi temelde damarın iç yüzünü örten örtüyü yaygın olarak tutmaktadır. Dolayısıyla bu virüs damar olan her yerde ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Virüsün yarattığı en önemli sorun ise damar içi pıhtılaşmaya neden olmasıdır. Bu durum bir yandan akciğerde meydana gelen tutulumların temelini oluştururken, diğer yandan kalp krizini kolaylaştıran bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.