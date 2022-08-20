Kalp hastaları, tok karnına denize girmemeli

Kardiyolog Aziz Günsel sıcaklıkların kalp hastaları için riskler oluşturduğunu, rahatsızlığı olanların beslenme, günlük aktivite planlaması ve ilaç dozlarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı hekimlerinden Dr. Aziz Günsel, "Sıcaklıkların artmasıyla birlikte terlemeye bağlı olarak yaşanan su ve tuz kaybı kalp hızında artışa neden olmaktadır. Bu durum kalbin iş yükünü artırmaktadır. Bu nedenle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kalp damarlarında tıkanıklık veya stent bulunan ya da bypass hikayesi olan hastaların sıcak havalarda özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.

Kalp hastalarının yağlı, kızartma türü ağır ve sindirimi zor gıdalar yerine sebze ağırlıklı, bol posalı, haşlama veya ızgara türü gıdalar tüketmesi gerektiğini dile getiren Günsel, öğünlerin de sık ve alınan gıdaların da az miktarlarda olmasının faydalı olacağını kaydetti.

Kalp rahatsızlığı olanların gündüz güneş ışınlarının dik olarak yansıdığı saatlerde dışarı çıkmamalarını, denize girmemeleri gerektiğine dikkat çeken Dr. Günsel, şu uyarılarda bulundu: "Bu saatlerde aşırı efor gerektiren aktivitelerden kaçınılmalı ve alkol alınmamalıdır. Tok karnına denize girmek kalp hastaları için tehlikeli oluşturmaktadır. Sabah erken ve akşam serin saatler seçilmeli. Bu saatlerde kalp hastalarının kendilerini aşırı yormayacak şekilde yürüyüş yapması veya yüzmesi yararlıdır. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baygınlık hissi gibi şikayetler oluştuğunda en yakın sağlık merkezine başvurarak kontrolden geçmeleri gerekir. Düzenli ilaç kullanan kalp hastalarının, ilaç dozlarının hava sıcaklığı ve vücutta neden olduğu değişimler göz önünde bulundurularak doktor denetiminde yeniden düzenlemesinde fayda vardır. Özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların dikkat etmelidirler."