Garanti Bankası emekli promosyon ücreti netleşti! 2022 Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?

EMEKLİ MAAŞI GARANTİ BBVA'YA NASIL TAŞINIR?

Yeni emekli olacağım:

Yeni emekli olacaklar artık ilk maaş bankası olarak Garanti BBVA'yı seçebiliyor.

SSK ve Bağkur'dan emekli olacaklar, e-devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde,

Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde "Garanti BBVA"yı tercih edebiliyor.

Emekliyim, şu anda maaşımı başka bankadan alıyorum:

Müşterimiz değilseniz şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil'den müşterimiz olup, maaşınızı kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilirsiniz.

Bankamız müşterisi olup Emekli maaşını farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alan ve maaşında hiçbir bloke bulunmayan müşterilerimiz, Garanti BBVA Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile emekli maaşını bankamıza aktarabilecek ve promosyon talep edebilecektir.

Tüm emekliler, en yakın Garanti BBVA şubesine yalnızca nüfus cüzdanıyla giderek kolayca banka değişikliği yapabilir.

Ayrıca şubeye gitmeden, e-Devlet'ten de görseldeki adımları izleyerek kolayca banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet'e Garanti BBVA İnternet aracılığıyla veya PTT'den alacağınız şifre ile giriş yapabilirsiniz.