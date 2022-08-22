Hangi vücut tipi risk altında? Uzmanından önemli uyarı

Diyetisyen Merve Sayın, "Kişilerin aldığı kilolar, vücutta yapı gereği bazı bölgelerde yoğunlaşır. Bu da sağlığımız için farklı yönde riskler oluşturmaktadır. 'Hangi vücut tipi daha yüksek risktedir' sorusuna, 'elma tipi vücut' diyebiliriz. Elma tipi vücuda sahip olan kişilerin karın bölgesinde biriken yağlar iç organlarda risk oluşturmakta. Bu da başta kardiyovasküler hastalıklar olmakla beraber diyabet ve karaciğer yağlanması gibi hastalıklara kapı aralamaktadır" diyor.

EN ÖNEMLİ ÖĞÜN

Merve Sayın'ın beslenme önerileri ise şöyle:

* Karın bölgesi için en önemli öğün ikindi ara öğünüdür. Çünkü insülinin en çok salgılandığı saatte vücudu doyurmalıyız ki yağlanmaya sebebiyet vermeyelim. İkindi ara öğünü saat 15:00-17:00 arası yapılmalıdır.

YAĞ KÜTLESİNİ AZALTMAK İÇİN

* Meyveler tek başına yenmemeli mutlaka bir protein kaynağı ile veya yağlı tohumlarla desteklenmelidir. Yoğurt süt ceviz badem gibi. İki ana öğünden biri mutlaka protein bakımından yüksek olmalıdır; et, tavuk, balık gibi. Posa değeri yüksek bir beslenme programı ise vücuttan dışkıyla beraber yağları atmaktadır. Bu da yağ kütlesini azaltmanıza yardımcı olacaktır.

KARIN BÖLGESİNE BİREBİR

* Su tüketimi çok kıymetlidir, kg başında 35 ml su içilmelidir. Egzersiz olarak ise haftanın 3-4 günü ortalama 45 dakika tempolu yürüyüş yapılabilir. Beslenme listenizde kompleks karbonhidratlara yer vermelisiniz. Örneğin; beyaz ekmek yerine, tam buğday veya çavdardan yapılmış ekmekleri tercih etmelisiniz. Kompleks karbonhidratlar zayıflamaya yardımcı olacaktır. Tarçın, badem ve yoğurt üçlüsü ile hazırlayacağınız ikindi ara öğünü ise karın bölgesi için birebirdir.