Sıcak kemoterapi ilaçlarıyla tümörler yok edildi

Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği kolon kanseri nükseden ve kanserli tümörlerin tüm karın içine ve karın içi organlara yayılması nedeniyle, kemoterapiden cevap alamayan 65 yaşındaki erkek hasta, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi ile kemoterapiyi birleştiren HIPEC yöntemi ile tedavi edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Ahmet Soykurt, dünyada yüksek donanıma sahip merkezlerde gerçekleştirilebilen HIPEC yönteminde ilk aşamada hastanın, karın içinde kanser tutulumu görülen tüm organlarını gözle görülen tümörlerden temizlediklerini söyledi. Op. Dr. Ahmet Soykurt , "Cerrahi müdahale ile karın içini mümkün olduğu kadar tümörsüz hale getirdikten sonra, 42 dereceye kadar özel cihazlarla ısıttığımız kemoterapötik ajanları, yine özel bir cihazla hastanın karın içerisine uyguluyoruz. Burda amaç, mikroskobik tümör hücrelerinin yok edilmesidir. Kemoterapi ilaçlarının doku içerisine daha iyi nüfuz etmesi için 42 dereceye kadar ısıtıyoruz" dedi.

Yöntemi, KKTC'de ilk kez başarıyla uyguladıklarını ifade eden Op. Dr. Soykurt, gözlem altında tutulan hastanın kısa süre içerisinde normal servise alınarak, YDÜ Hastanesi Onkoloji Servisinde takibine devam edileceğini kaydetti.

Karın içi organlarda başlayarak, tüm karın içine ve diğer karın içi organlara yayılan ileri derece kanser hastalarında kullanılan HIPEC yöntemi, kemoterapi gibi geleneksel onkoloji yöntemlerinden cevap alamayan hastalarda uygulanıyor. Hastanın yaşam kalitesini yükselterek, yaşam süresini uzatmayı amaçlayan yöntem; daha çok periton kanserleri, apendiks kanserleri, kalın barsak kanserleri, over kanserleri ve mide kanserleri gibi karın içi kanserlerde uygulanıyor.