Kovidsavar 7 savaşçı bitki

Türkiye'nin ilk fitoterapi (bitkilerle tedavi) merkezi özelliğini taşıyan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Başkanı Eczacı ve Farmakognozi (Doğal ve bitkisel ilaçlar bilimi) Uzmanı Prof. Dr. Murat Kartal, Kovid-19'un hücrenin içine girdikten sonra vücuttaki kontrolü ele aldığına dikkat çekerek, "Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve koronavirüse yakalanmamak ya da hafif geçirmek için bitkisel ürünlerden destek alabiliriz" dedi. Kartal, bu bitkilerin nasıl kullanılacağını anlattı. İşte şifa iksiri olan 7 tıbbi bitki…Halk arasında 'zerdeçal' olarak bilinen Curcuma longa L., enflamasyonla mücadele eden kurkumin gibi önemli biyolojik aktif moleküllere sahiptir ve hastalıklara karşı vücudu korur. Zerdeçal kullanırken dikkat etmeniz gereken önemli nokta, zerdeçal içindeki etkin bileşiklerin yağda çözünmesidir. Toz zerdeçalın özellikle sızma zeytinyağı ve karabiber ile birlikte kullanımı biyoyararlanımını yani kana geçen miktarı artırır.Toz haldeki zerdeçal kökü, koruyucu etkisini göstermesi için günde 3 ila 6 gram dozlarında kullanılmalıdır.1 çay kaşığı toz zerdeçal1 yemek kaşığı sızma zeytinyağıÇeyrek çay kaşığı taze çekilmiş karabiberToz edilmiş 1 çay kaşığı zerdeçalı küçük bir kap içerisine koyun, daha sonra üzerine sızma zeytinyağı ve taze çekilmiş karabiber koyup karıştırın. Karışımı iyice karıştırdıktan sonra 10 dakika dinlendirin. Her derde deva olan bu karışımı; günde 3 kez olmak üzere sabah, öğle ve akşam tüketmeniz gerekir. Kullanım kolaylığı için salataların üzerine, yoğurtla veya yemeklere ilave ederek kullanabilirsiniz.Ekinezya bitkisi üzerinde yapılan bilimsel araştırmalarla bitkinin, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve solunum yolları enfeksiyonlarında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca vücudun savunma mekanizmasında çok önemli bir yeri olan interferon üretimini uyarır ve antiviral etkiye katkıda bulunurlar.Ekinezya çayları enfeksiyonların önlenmesinde suda çözünen bileşikleri kadar etki gösterir. Günde en az 3 kez 2'şer gram dozda kullanılmalıdır. Ekinezya ekstresi günlük 3 defa 300 mg olacak şekilde (toplam 900 mg) kullanılmalıdır. Altı yaşından küçük çocuklarda yetişkin dozunun yarısı verilmelidir. Ekinezya preparatlarının 8 haftadan fazla kullanımı önerilmemektedir.Sarımsağın, ilaç sanayinde geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Sarımsak içerisinde bulunan allisin gibi kükürtlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemi hücrelerini uyarır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra solunum yolları enfeksiyonlarında da (bronşit, nezle, grip) kullanılır.Yetişkinlerde günde 4 gram taze sarımsak veya eşdeğer preparatı (tablet, kapsül) kullanılmalıdır.Çörekotu yağı, içerisinde yer alan timokinon gibi önemli bileşikler sayesinde; T hücrelerine ve bağışıklığa aracılık eden hücrelerin artışını sağlar. Tedavi amacıyla kullanılacak olan çörekotu yağının mutlaka soğuk presleme yöntemiyle elde edilmesi gerekmektedir. Değerli doymamış yağ asitlerinin zarar görmemesi için, çörekotu yağı ısıtılmamalıdır. Koyu kahve rengindeki yağ, koyu renkli şişelerde, karanlık ve serin yerlerde muhafaza edilmeli, taze ve bozulmamış olmalıdır.Çörekotu tohumu ve yağı, kür şeklinde 8-12 haftasüreyle, yemeklerle beraber ve bol su içerek alınmalıdır. Kurutulmuş siyah tohumların 1 gram kadar günde üç kez ağız yoluyla alınması tavsiye edilir. Çörekotu yağı günlük 500-1500 mg dozda kullanılmalıdır.Zeytin yapraklarında bol miktarda bulunan oleuropein bileşiği, güçlü antioksidan ve antimikrobiyal yani mikroorganizmaları öldüren veya büyümelerini durduran bir madde etkisine sahiptir. Yapılan çalışmada Oleuropein ve Olea Europaea yaprak ekstresinin doza bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya konmuştur.Yaprak kullanılacaksa; 7-8 gram yaprak 150 mlsıcak suyla demlenerek günde 3-4 kez içilir.Tamamlayıcı tedavide: Günde 75 mg zeytin yaprakekstresi içeren ürünler 3 bölünmüş dozda alınır.Hastalık durumunda: Günde 180 mg zeytin yaprakekstresi içeren ürünler 3 bölünmüş dozdatüketilir.Kekik, çok güçlü antioksidan bileşiklere sahiptir. Günde 2 bardak demlenip içilmesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında anti-bakteriyel ve anti-viral özelliği etkilidir. Kuru ve balgamlı öksürüğün giderilmesi için çayı kullanılır. Gargara yaparak ağız, boğaz enfeksiyonlarını hafifletir.Yaklaşık2 gramkekiği bir fincanakoyunuz. Üzerine taze kaynatılmış 200 ml sıcak su ilave ediniz. Fincanın üstü hemen kapatılarak 15 dakika demlenmeye bırakınız. Demleme sonrasında süzerek tüketebilirsiniz. Günde 3 kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir.Kara mürver meyveleri, Avrupa'da ve yurdumuzda yetişmekte olup Avrupa'da uzun yıllardan beri soğuk algınlığı ve gripte kullanılır. Yapılan çalışmalarla mürver meyvesinin; virüslerin, vücut hücrelerine hem girişini hem de bağlanmasını önlediği kanıtlanmıştır. Mürver meyvesinden elde edilen fitokimyasallar, hücrelere bulaşan virüsün çoğalmasını durdurmada etkilidir.3-4 gram meyve, günde 2 kez bağışıklık desteği içintüketilebilir ancak meyvelerin olgun olduğundan eminolunmalıdır. Yeşil renkli veya olgunlaşmamış meyvelertüketilmemelidir. Önerilen mürver ekstresi dozu, bağışıklıkdesteği için günde 150-300 mg'dır.Prof. Dr. Kartal, aromaterapi bitkilerin kök, gövde, yaprak veya çiçek gibi kısımlarından elde edilen uçucu yağların, hastalıkları önlemek ve tedavi etmek amacıyla kullanıldığını söyleyerek, "Kovid ile mücadelede aromaterapiden de faydalanılabilir. Ortamı havalandırmak ve solunum yollarını virüsten korumak için okaliptus, tıbbi nane ve defne yaprak uçucu yağını 2'şer damla buhurdanlığa veya elektrikli difüzöre koyarak günde 4 kez ortalama yarım saat süresince yayılmasını sağlayınız ve derin nefes alıp veriniz" dedi. Kartal, dileyenlerin masaj yaparak uygulama yapabileceğini belirterek, "Rahat nefes almak ve solunum yollarının dezenfeksiyonu için, 50 ml soğuk sıkım baz yağ içine 10 damla okaliptus, 10 damla tıbbi nane ve 10 damla defne yaprak uçucu yağlarını ilave edip karıştırınız, göğse ve sırta masaj yaparak vücuda uygulayınız" diye konuştu.