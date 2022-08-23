Kudret Narı Nasıl Yenir? Kudret Narı Nasıl Tüketilir ve Ne Sıklıkla Kullanılır?

Genellikle yeşil ya da sarı rengiyle görebileceğimiz kudret narı salatalık büyüklüğünde, dış yüzeyi tırtıklı olan bir meyvedir. Bir bakıma kabağı da andıran kudret narı zengin bir antioksidan deposudur. Birçok vitamin ve minerali de içeriğinde taşıdığı için düzenli tüketilmesi önerilen bu özel tropikal meyve içerisinde tıpkı nar gibi kırmızı taneciklere sahiptir. Ülkemizde Bursa ve Yalova'da sıkça üretilen kudret narı nasıl yenir ve ne şekilde tüketilir, hangi faydaları sağlar sizler için araştırdık.

Kudret Narı Ne İşe Yarar?

Görünümü itibariyle ilgi gören kudret narı büyük marketlerden kolayca temin edebileceğiniz tropikal meyveler arasında yer alır. Asya mutfağında sevilerek tüketilen ancak ülkemizde son dönemlerde popülerliğini artıran kudret narının faydaları şunlardır:

Enfeksiyonlara karşı etkili meyvelerdendir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir. Bu nedenle diyabet hastalarının tüketimine çok uygundur.

Virüslere karşı koruyucu özelliği vardır.

Göz sağlığını olumlu yönde etkilerken görüş açısının netleşmesine etki eder. Aynı zamanda özellikle gece görüşünün iyileşmesine etki eder.

Bronşit, astım gibi rahatsızlıklarının etkilerini azaltır.

Kansere karşı önleyici etkisi bulunur.

Başta rahim kanseri olmak üzere prostat ve göğüs kanserindeki kötü huylu tümörün yok edilmesinde etkilidir.

Kolesterol dengesinin kurulmasında etkilidir. İyi kolesterolü dengelerken kötü kolesterolün düşmesini sağlar.

Kalp ve damar sağlına olumlu etkileri vardır.

Kemik gelişimine olumlu etkileri vardır. Özellikle kemiklerin güçlenmesine katkı sağladığı için kırık ve çıkık durumlarının oluşmasını önler.

Sedef, mantar, egzama gibi cilt sorunlarının oluşumunu engeller.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına etki eder. Bu nedenle kabızlık ve hazımsızlık sorunlarının önüne geçer.

Kilo vermek isteyen kişilerin ara öğünlerinde faydalı bir meyvedir.

Yanık tedavisinde iyileşme sürecini kısaltır.

Zararlı bakterilerin vücutta üremesini engeller.

Afrodizyak etkisi nedeniyle cinsel gücü artırmak için kullanılır.

Kudret Narı Nasıl Yenir? Tüketimi Nasıl Olur?

Dünya genelinde sevilen ve farklı versiyonlarıyla tüketilen kudret narı ülkemizde nasıl yapılır, tüketimi nasıl olmalıdır çok bilinmiyor. Keza hem görünüm hem de tat olarak bilindik meyvelerden farklı olan kudret narının tüketim şekilleri şu şekildedir: