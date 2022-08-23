Kuşburnu Çayı Faydaları Nelerdir? Kuşburnu Çayı Neye İyi Gelir, Zayıflatır Mı ve Nasıl Yapılır?

Rengi, kokusu ve tadıyla beğeni toplayan çaylar arasında yer alan kuşburnu çayı yüksek oranlarda C vitamini içerdiği için yılın her dönemi tüketilebilir. Yüzyıllardır faydaları bilinen ve sıkça tüketilen kuşburnu hakkında merak edilen tüm detayları bir araya topladık. İşte kuşburnu çayı faydaları, yararları ve zararları.

Kuşburnu Çayının Faydaları

Sevilen bitkisel çaylar arasında yer alan kuşburnu çayı yılın hemen hemen her dönemi sıkça tüketilebilir. İçeriğinde yer alan C vitamini nedeniyle soğuk algınlığı tedavisinde de tercih edilen bu özel çay aslında yüzyıllardır çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor. Genel olarak düzenli tüketildiğinde sağladığı yararlara bakılacak olursa kuşburnu çayının faydaları şunlardır:

Grip ve soğuk algınlığında iyileştirici özelliği bulunur.

Başta C vitamini olmak üzere A, B, E ve K vitaminleri açısından zengin olduğu gibi demir, magnezyum ve likopen içerir. Bu sebeple diğer pek çok çaya göre daha faydalıdır.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

Antioksidan açısından faydalı çaylar arasında yer alır.

Enerji veren özelliği nedeniyle dikkat çeker.

Sindirimin kolaylaşmasını sağlar.

Cilt güzelliğine olumlu etkileri tespit edilmiştir.

Kuşburnu Çayı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Doğanın insanoğluna sunduğu zengin içerikli bitkisel çaylar düzenli ve kontrollü tüketildiği takdirde bazı rahatsızlıkların da önüne geçebilmektedir. En bilindik bitki çaylarından biri olan kuşburnu hangi hastalıklara iyi geliyor diye araştırıldığında en dikkat çekenler şunlardır:

Çeşitli mide rahatsızlıklarının etkilerini azaltır.

Göz sağlığına olumlu etkileri vardır.

Kansızlık sorunlarının önüne geçer.

Kötü kolesterolün düşürülmesinde etkilidir.

Karaciğer sağlığına olumlu etkileri bulunur.

Böbrek taşı sorunlarının önüne geçer.

Beyin fonksiyonlarının gelişmesinde etkilidir.

Başta akne olmak üzere egzama gibi cilt sorunlarıyla başa çıkar.

Ağrı kesici özelliği bulunması sebebiyle çeşitli ağrıların hafiflemesi için tüketilebilir.

Kalp sağlığı açısından faydalı çaylar arasında yer alır.

Stres azaltma özelliğiyle dikkat çeker.

Kuşburnu Çayı Zayıflatır Mı, Nasıl Tüketilmelidir?

Farklı faydaları sebebiyle düzenli olarak tüketilmesi önerilen kuşburnu çayı zayıflatma özelliği nedeniyle pek çok diyetisyen tarafından önerilen bitki çaylarındandır. Diyet listelerinde sıkça yer verilen kuşburnu çayı sindirim sisteminin hızlanmasında etkili olduğu için zayıflamaya yardımcıdır. Alanının en iyi diyetisyenleri kuşburnu çayının egzersiz ve idmanlardan önce tüketilmesinin daha etkili olacağını savunuyor. Vücudun tuz ve su tutma oranını düşürdüğü için özellikle formunu korumak isteyen kişiler düzenli olarak kuşburnu çayı tüketebilirler.

Kuşburnu Çayı Nasıl Demlenir?

Aktarlardan ya da büyük marketlerden kolayca temin edebileceğiniz kuşburnu çayı mayhoş tadıyla beğeni toplayan çaylardan biridir. Genellikle tohum haliyle satılan ve bu şekilde tüketilmesi önerilen kuşburnu çayını da diğer bitkisel çaylar gibi hazırlayabilirsiniz. Daha önce kuşburnu çayı demlemeyen kişiler için hazırlık aşamasını özetlemek gerekirse;