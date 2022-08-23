Kuşburnu Çayı Nasıl Yapılır? Kuşburnu Çayı Nasıl Tüketilir, Neye İyi Gelir ve Kimler Kullanamaz?

C vitamini dışında A, B, E, K vitaminlerini de içeren kuşburnu çayı kış aylarında sıkça tüketilir. Tohum haliyle demlenmesi daha faydalı olan kuşburnu aktarlardan kolayca temin edilebilir. Aşırı tüketilmesi halinde bazı sorunlara sebep olabilen kuşburnu çayı, hamile ve emziren kadınlarda doktora danışılarak içilmelidir. Öte yandan kalıtsal rahatsızlıklar sebebiyle ilaç kullananların daha dikkatli olması gereken kuşburnu çayı hakkında merak edilen tüm detayları içeriğimizde topladık.

Kuşburnu Çayının Faydaları Nelerdir?

Sayısız faydası ve zengin içeriğiyle dikkat çeken kuşburnu çayının en bilindik faydaları şunlardır:

Soğuk algınlığının etkilerini yavaşlatır.

Ağrı kesici özelliği bulunur.

Enerji verebilme özelliği nedeniyle stres, gerginlik gibi durumların etkisini azaltır.

Formunu korumak isteyen kişiler için en doğal kilo kontrol yöntemlerindendir.

Akne ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını iyileştirir.

Eklem ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

Migren, sinüzit gibi ağrıların hafiflemesine katkı sağlar.

Enfeksiyon oluşumlarının önüne geçer.

Sindirim ve boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Doğal beslenmeye dikkat eden pek çok insanın severek tükettiği kuşburnu çayı sadece soğuk algınlığı tedavisinde etkili değildir. Bu özelliğinin yanında birçok rahatsızlığında önüne geçen kuşburnu çayı genel olarak şu hastalıklara olumlu etkiler yaratır:

Kalp ve damar sağlığına olumlu etki eder.

Kabızlık sorunlarının önüne geçer.

Zihinsel fonksiyonların gelişiminde olumlu etkileri gözlenmiştir.

Kötü kolesterolün kontrol altına alınmasını sağlar.

Hücre yenilenmesini hızlandırır.

Böbrek taşı oluşunu engeller.

Kanser oluşumunun önüne geçer.

Göz sağlığını korur.

Karaciğer sağlığı açısından faydalıdır.

Cilt sağlığı açısından çok önemlidir.

Her doğal içerikli çay tüketiminde olduğu gibi kuşburnu çayının da fazlası bazı sorunların oluşmasına neden olabilir. Özellikle hamile ve emziren kadınların mutlaka doktoruna danışarak tüketmesi gereken kuşburnu çayı hassas bünyesi bulunan kişilerin dikkatli içmesi gereken çaylardandır. Günlük olarak en fazla 2 bardak içilmesi önerilen kuşburnu çayının çok tüketilmesi böbrek taşı oluşunu hızlandırabilir. Öte yandan sindirim sistemini hızlandırdığı için ishal gibi bağırsak sorunlarının yaşanmasına sebebiyet verebilir. Kusma, mide yanması, uykunun kaçması gibi olumsuzlukların meydana gelmesine de neden olabilen kuşburnu çayı ağır ilaç tüketen kişiler için önerilmez. Özellikle böbrek yorulmasına neden olan ağır ilaçları düzenli olarak kullanan kişilerin mutlaka doktoruna danışması gerekir.

Kuşburnu çayı kırmızı tohum haliyle tüketildiğinde daha faydalıdır. Bu nedenle hazır poşet çaylar yerine aktardan tohumunun temin edilmesi önemlidir. Kuşburnu çayını demlemek için 5 ya da 6 adet kuşburnu tohumunu çatal ya da bıçak yardımıyla biraz ezmelisiniz. 1 bardak kaynatılmış sıcak suyun içerisine bu tohumları atarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlenme süresi dolduktan sonra kuşburnu çayını süzerek içebilirsiniz. Demlenme esnasında çayın ağzını kapalı tutmak önemlidir. Bu ayrıntıyı atlamadan demlemeye dikkat etmelisiniz. Kuşburnu çayını sıcak su ile fazla bir süre kaynatmak faydalı vitaminlerin etkisini azaltır. Demleme süresini çok uzun tutmamak ve yemeklerden 30 dakika sonra tüketmek çaydan alınabilecek fayda miktarını artırır.