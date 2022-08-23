Melisa Çayı Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar? Melisa Çayı Nasıl Demlenir, Neye İyi Gelir?

Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'nın belirli bölgelerinde yetişebilen melisa, nanegiller ailesine ait bir ottur. Alternatif tıpta çeşitli rahatsızlıklar için başvurulan melisa otu genellikle çayı demlenilerek tüketilir. Rahatlatıcı etkisi sebebiyle yorgunluğa iyi gelen bu özel çay öte yandan yoga ve meditasyon gibi zihnin boşaltılması gereken anlarda da tercih edilebilir. Aşırıya kaçmadan tüketilebilecek melisa çayı hakkında merak edilen tüm detaylara içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz.
Sakinleştirme ve rahatlık hissi vermesi nedeniyle birçok kişinin keyifle içtiği melisa çayı A ve C vitaminlerini içeren otlardan biridir. Öte yandan folik asit, kalsiyum, demir, potasyum, çinko ve lif açısından zengindir. Hal böyle olunca düzenli tüketilmesinde bir sakınca bulunmayan melisa çayı öncelikle gevşemek ve daha sakin bir ruh haline bürünmek için tüketilir. Bu faydası dışında düzenli tüketildiğinde sağlayacağı olumlu etkiler şunlardır:
Aktarlar ya da marketlerden kolayca temin edebileceğiniz melisa çayı Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen hoş bitkilerdendir. Basit bir demleme yönteminin ardından tüketilebilen melisa çayı şu rahatsızlıklara iyi gelir:
Kurutulmuş olarak küçük paketlerde satılan melisa çayı aynı zamanda poşet çay olarak da alınabilir. Ancak daha etkili ve faydalı olmasını bekliyorsanız poşet çay yerine kurutulmuş haline tercih etmekte fayda var. Melisa çayını demlemek için 1 su bardağı suyu kaynatmaya başlayın. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatarak içerisine 1 tatlı kaşığı melisa otu atabilirsiniz. Maksimum 10 dakika demlenmeye bıraktığınız melisa çayını süzdükten sonra ılık olarak tüketebilirsiniz. Şekersiz olarak içilmesi daha etkili olacaktır.
Bilinen bir zararı bulunmayan melisa çayı günde en fazla 2 bardak tüketilebilecek bitkisel çaylardan biridir. Hamile ve emziren kadınların mutlaka doktoruna danışarak tüketmesi gereken melisa çayı fazla tüketildiğinde mide bulantısı gibi sorunlara neden olabilir. Öte yandan kalıtsal hastalıklar nedeniyle düzenli ilaç kullanan kişilerin mutlaka doktoruyla görüşmesi ve sonrasında tüketmesinde fayda var.