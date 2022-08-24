Garanti Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor, şartları neler?

Emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılan emekli promosyon ödemesi, milyonlarca emekli vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Bu noktada en çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Garanti BBVA emekli promosyonu merak ediliyor. Garanti BBVA promosyon ödemesinden 1-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabiliyor. Garanti Bankası, maaşlarını taşıması halinde emeklilere ciddi promosyon imkanları sunuyor. Peki, Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar? 2022 Garanti Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL? İşte detaylar…
Garanti BBVA bankası, emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7.250 TL'ye varan nakit promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp emekli yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik nakit ödül sunuyor.
Garanti, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.
Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabilecektir. Ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.
Yeni emekli olacağım:
Yeni emekli olacaklar artık ilk maaş bankası olarak Garanti BBVA'yı seçebiliyor.
SSK ve Bağkur'dan emekli olacaklar, e-devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde,
Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde "Garanti BBVA"yı tercih edebiliyor.
Emekliyim, şu anda maaşımı başka bankadan alıyorum:
Müşterimiz değilseniz şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil'den müşterimiz olup, maaşınızı kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilirsiniz.
Bankamız müşterisi olup Emekli maaşını farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alan ve maaşında hiçbir bloke bulunmayan müşterilerimiz, Garanti BBVA Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile emekli maaşını bankamıza aktarabilecek ve promosyon talep edebilecektir.
Tüm emekliler, en yakın Garanti BBVA şubesine yalnızca nüfus cüzdanıyla giderek kolayca banka değişikliği yapabilir.
Ayrıca şubeye gitmeden, e-Devlet'ten de görseldeki adımları izleyerek kolayca banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet'e Garanti BBVA İnternet aracılığıyla veya PTT'den alacağınız şifre ile giriş yapabilirsiniz.