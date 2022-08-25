Vücudunuzda detoks etkisi bentonit kili

Bentonit, hassas ve yumuşak dokuya sahip doğal bir kil türüdür. Su ile karıştırıldığında bir macun kıvamına gelir ve bu macun pek çok farklı amaç için kullanılabilir. Daha iyi bir cilt ve toksinlerden arınmış bir vücut için ayaklara ve vücuttaki belirli noktalara sürmek gibi tıbbi amaçlar için de kullanılabilir. Bazen de bu macun saç maskesi, sivilce karşıtı maske ve el maskesi gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Bu yazıda ise, bentonit kilinin vücuttaki toksinleri atmaya nasıl katkı sağlayabileceğini ve bunun size ne gibi faydaları olacağını anlatacağım.Bentonit kilinin temel kullanım amaçlarından biri; toksinleri, ağır metalleri ve kimyasalları vücuttan atmaktır. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak bentonit kili uygulanan kişilerin vücudundaki toksin miktarının daha az olduğunu göstermektedir.Bununla birlikte, kilo vermeye de yardımcı olabilir. Bunun nedeni, toksinleri vücuttan uzaklaştırarak ciltte detoks etkisi yaratabilmesidir. Bu hem iştahı azaltmak hem de metabolizmayı hızlandırmak gibi etkilere de sahiptir. Genel olarak bahsedecek olursak, bentonit kili vücudunuza sürebileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Ağır metalleri vücuttan temizlemeye yardımcı olur. Peki, bunu nasıl yapar? Bentonit kilinin parçacıkları negatif bir elektrik yükü taşır. Serbest radikaller ve ağır metallerin pozitif bir yük taşıdığı söylenir.Bazı çalışmalar, negatif yüklü bentonit kilinin bu maddelere bağlanarak vücuttan atılmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Bentonit kilinin sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu da şişkinlik, kabızlık, gaz problemleri gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabileceği anlamına gelir. Eskiden, mideyi rahatlatmak için kullanıldığı da söylenir. Bentonit kilinin bilinen faydalarından biri de kilo vermeye yardımcı olabilmesidir. Sindirim sistemini düzenlemeye, bağırsaktaki kötü bakterileri uzaklaştırmaya ve kolonu temizlemeye yardımcı olduğu için, kilo verme sürecinde size yardımcı olabilir. Ayrıca, vücuttaki ağır metalleri ve toksinleri uzaklaştırması ile de tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilir. Kilo verme sürecinde, bağırsak sağlığını dengelemek önemlidir. Bentonit kilini ayaklara ve vücudun doğru noktalarına sürmek, potansiyel olarak daha az yemek yemenize yardımcı olabilir.Yüksek oranda negatif iyonlar ile yüklü olan bentonit kili, pozitif iyonlar ile yüklü virüs ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmalara doğal olarak bağlanarak vücuttan uzaklaştırılmalarına yardımcı olur. Ağır metallere bağlanma yeteneği sayesinde, sadece toksinleri değil ağır metalleri de vücuttan atar. İltihaplanmayı da azalttığından, güçlü bir bağışıklık için de faydalıdır. Ek olarak, vücudun ihtiyaç duyduğu demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi hayati besin maddeleri içerir.PROFESYONEL kullanımın dışında, bentonit kilini evde uygulamayı da tercih edebilirsiniz. Örneğin, cilt maskesi olarak kullanmak bir seçenektir. Cildi şımartmak istediğiniz zamanlarda bu kilden maske hazırlayabilirsiniz. Ayak maskesi olarak da uygulamanız mümkündür. Bentonit kili ile detoks banyosu yapmak isterseniz, cildinizi yumuşatacak rahat bir banyo için; banyo suyunuza 1/4 bardak kil, 1 bardak süt ve 1/4 bardak bal ekleyebilirsiniz. Bentonit kili, tüm bu özellikleri ile hem cildiniz hem vücudunuz hem de metabolizma, bağışıklık ve diğer vücut sistemleri için son derece faydalı olacaktır.TOKSINLERI ve ağır metalleri vücuttan uzaklaştırması ile bilinen bentonit kili, elektrik yükü üretme kabiliyeti nedeniyle benzersizdir. Vücutta detoks etkisi yaratmada da etkilidir. Kan dolaşımını iyileştirir ve vücuttaki PH seviyelerini dengeler. Tüm bunlar, toksinleri sisteminizden güvenle uzaklaştırmanıza yardımcı olur.Bentonit kilinin sağladığı faydalar ise şöyledir:Cilt problemleri ve alerji sorunlarına yardımcı olmak.Vücuda mineral sağlamaya yardımcı olmak.Vücutta detoks yapmak.Ciltteki ve genel olarak vücuttaki iyileşmeyi hızlandırmak.Böcek sokmaları, zehirli ısırıklar, siğiller ve ülserler üzerinde de olumlu etkileri vardır.BENTONIT kili; evde cilde doğrudan uygulanarak, içilerek ve daha farklı şekillerde kullanılabilir. Sıvı ile karıştırarak tüketmek de bir seçenektir, ancak lenf kanalları üzerine uygulama yapmak çok daha yüksek oranda etki görmenizi sağlayacaktır. Merkezimizde danışanlarımıza uyguladığımız protokolde, bentonit kilini ortomoleküler terapi ile birleştiriyoruz. Bu sayede, lenf kanalları üzerinden vücuttaki ağır metal ve toksinleri arındırıyor, vücutta detoks etkisi yaratıyor, aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olmuş oluyoruz.