Demirel saçı bu yöntemle tarih oluyor

TDF yani 'Two Days Fue' yöntemi, saç ekiminde kullanılan farklı teknoloji türlerinden biridir. Bu yöntemde dikkat çeken özellik ise saçlarındaki dökülme oranı çok yüksek olan kişilerde, yüz güldürücü sonuçlar verebilmesi. TDF'de, saçlarındaki dökülme oranı fazla olanlara, iki gün peş peşe gerçekleştirilecek seanslarda ekim işlemi yapılıyor. Saçtaki açık bölgenin kapanması için birden fazla seans gereken hastalar için diğer tekniklerde 8 ila 12 ay ara verilmesi gerekirken, TDF saç ekiminde bu kadar süre beklenmesine bile gerek duyulmuyor.TDF saç ekimi ön, arka ve orta saç bölgesi komple açık olan kişilerde çok daha fazla tercih ediliyor. Uzun saatler alabilen saç ekimi işlemi için vakit bulamayan ya da saç ekimi sonrası günlük hayatına bir an önce dönmesi gereken kişilerde, oldukça başarılı ve etkili bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Diğer saç ekim yöntemlerinde günde 4 bin 200 civarı greft ekimi yapılırken, TDF yönteminde günde ortalama 3 bin civarı greft nakli yapılarak iki günün sonunda ortalama 6 bin ila 6 bin 500 grefte ulaşılabiliyor.Bu yöntem de FUE saç ekiminde olduğu gibi lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor. İşleme başlamadan önce, ekim yapılacak alan ile donör alan belirleniyor. Daha sonra bu alanlar lokal anestezi ile uyuşturuluyor. Sağlıklı kıl köklerinin yani greftlerin toplanacağı donör alan, iki bölgeye ayrılıyor. İlk gün ekim yapılacak bölgenin yarısında kanallar açılıyor ve donör bölgenin yarısından toplanan greftler buraya naklediliyor. İşlemin sonunda, ertesi gün ekim yapılacak bölgenin kanalları açılıyor ve işlem sonlandırılıyor. Bu şekilde, birinci gün işlemlerin yaklaşık yarısı tamamlanmış oluyor. İkinci gün, greftlerin alınacağı donör alanının, bir gün önceki dokunulmayan bölgesinden, saç kökleri toplanıyor. Bu kökler, yine bir gün önce açılarak hazır halde bırakılan kanallara yerleştiriliyor. Bir greftte 2 ila 3 sağlıklı kıl kökü olduğu düşünülürse TDF yöntemi sonrası ortalama 6 bin 500 greft ile büyük açıklıkların saça kavuşması çok daha mümkün oluyor. Üstelik bu kadar yüksek sayıda ekim işlemi uygulanan kişide, kısa sürede bu işlemin gerçekleştirilmesi ayrıca bir memnuniyet sağlıyor.TDF yöntemi, cinsiyet fark etmeksizin özellikle avuç içi kadar bir alanda saç kaybı olan kişilerden başlayarak, halk arasında "Demirel saçı" olarak bilinen türden büyük boyutlu kelliklere dek, oldukça başarılı sonuçlar veren bir yöntem.