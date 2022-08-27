20 yıl kalbindeki deliklerden habersiz yaşadı, 3,5 saatte sağlığına kavuştu

Diyarbakır'da, 20 yaşına kadar kalbindeki deliklerden habersiz yaşayan İrem Dolan, 3.5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. 3,5 saat süren kapalı yöntem ameliyatla sağılığına kavuşan genç kız taburcu edildi. Genç kız, başarılı geçen ameliyat nedeniyle kalp yetmezliğinden de kurtuldu.

Aynı zamanda epilepsi hastası olan İrem Dolan, yaklaşık 6 ay önce aniden rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çarpıntı ve nefes darlığı nedeniyle gittiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil doktoru tarafından yapılan kontrollerde kalp krizi riski olmadığını ancak bir kardiyologa görünmesi istenen İrem eve gönderildi. Ancak, ertesi gün yaşanan ağrıları nedeniyle genç kız bu kez aynı hastanede kardiyoloji servisine başvuru yaptı. Ultrason sonucu İrem'in kalbinin sağ tarafından biri büyük olmak üzere iki delik saptandı. 20 yıldır hiçbir şeyden habersiz kalbindeki deliklerle yaşamını sürdüren İrem'in rahatsızlığının kalp yetmezliğine doğru evrildiği tespit edildi.

İrem Dolan, Haziran ayında yapılan Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girdikten sonra ameliyat bu kez önünde ameliyat sınavı vardı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlar, İrem'e açık kalp ameliyatı yapılacağını belirtti. Ancak, genç kız olduğundan dolayı bu ameliyata ailesi sıcak bakmadı. Bunun üzerine Dolan ailesi Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne gitti ve oradan da açık kalp ameliyatı yapılacağını söylenince aile, kentte bulunan özel bir hastaneye başvuru yaptı. Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Muzaffer Bahçivan'ın kontrol ettiği İrem'in ameliyatının kapalı yöntem ile yapılabileceğine karar verdi. Diyarbakır'da kapalı yöntem kalp ameliyatı yapan tek doktor olan Bahçivan, ameliyat için aileye gün verdi. Sınav stresini de üzerinden atan İrem Dolan, geçtiğimiz hafta ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 3,5 saat süren başarılı bir operasyonla genç kız sağlığına kavuşurken, kalp yetmezliliğinden kurtuldu.

"20 YIL SONRA BENİM İÇİN YENİ BİR HAYAT BAŞLADI"

Yeni bir hayata merhaba diyen İrem Dolan, "20 yıl boyunca kalbimdeki iki delikle habersiz yaşıyordum. Ameliyata girmeden önce çok korkuyordum. Doktorum sayesinde güzel bir operasyon geçirdim. Kalbimdeki delikler kapatıldı. Artık beni yeni ve sağlıklı bir hayat bekliyor" ifadelerini kullandı.