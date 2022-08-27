İşte uzmanların domates virüsü reçetesi: Güneş, Akdeniz tipi beslenme ve düzenli spor

Hindistan'da 4 eyalette 100'e yakın çocukta görülen domates ateşi veya domates virüsü denilen yeni hastalık dünyayı tehdit ediyor. Uzmanlar domates gribini ve korunma yollarını anlattı:Domates gribi, Kovid-19'a benzer belirtilerle seyrediyor. Yüksek ateş, boğaz, vücut, kas eklem ağrıları gibi semptomlarla başlıyor. Ardından ciltte kırmızı döküntülerle ilerliyor. Kırmızı lekeler domatese benzediği için hastalık bu adı aldı. Hastalık 1 ila 9 yaş arası çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış bireylerde görülüyor.Şu anda görülen domates gribi vakalarının el, ayak, ağız hastalığının bir varyantı olduğu düşünülüyor. Bunun sivrisineklerden bulaşan bir enfeksiyon olabileceğini söyleyenler de var. Bağışıklık güçlü tutulmalı. D vitaminin belli bir düzeyle olması, probiyotik kullanılması ve vitamin eksikliklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Sebze ve protein tüketimi, bağışıklık için çok önemli.Bu hastalık çocuklarda olduğu kadar yetişkinlerde de kendini hafif döküntü ve halsizlik semptomları ile göstermekte. Diğer viral enfeksiyonlara benzer şekilde spesifik bir tedavisi olmayan bu hastalıkta hastalığın bulaşmasını engellemeye yönelik izolasyon, sıvı tüketiminin artırılması ve semptomatik tedaviler dışında bir tedavi yok. Kişisel hijyene uyulmalı. Akdeniz tipi beslenilmeli. Güneşten yararlanılmalı. Düzenli egzersiz yapılmalı. Sigara ve alkol kullanılmamalı.