Vertigo bir hastalık değil belirtidir

Vertigo kişinin kendinin veya etrafının döndüğünü hissetmesine neden olan bir durumdur. Bir kişi hayatında en az bir kez bu durumu yaşamıştır. Baş dönmesiyle beraber sıklıkla dengesizlik, terleme durumu, bulantı, kusma şikâyetleri hastaları polikliniklere getiren durumlardandır.

Kulaktaki denge kristalleri dediğimiz organların yerinden oynaması ya da çeşitli iltihabi durumlarda hastalık durumlarıyla beraber hasarlanması sonucunda Vertigo durumu ortaya çıkabilmektedir. Burada baş dönmesi genellikle saniyeler düzeyindedir.15 saniye yada en uzun birkaç dakika düzeyine ulaşabilmektedir.

Bu hastalığın tanısında bazı özel manevralar vardır açıklamasında bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Tolgahan Kaya, "Dix-Hallpike dediğimiz manevralarla bu kristallerin yerinden oynayıp oynamadığını tespit edebiliriz ve gene çeşitli manevralarla bu durumu ortadan kaldırılabilmekteyiz. Vertigo çok ciddi hastalıkların belirtisi de olabilmektedir. Özellikle nörolojik olarak beyin damar hastalıklarının bazı çeşitlerinde de görebiliyoruz. Kulakla ilgili olduğu zaman özellikle hareketlerle tetiklenir. Mesela yatakta eğilip doğrulurken sağa sola bakarken namaz kılarken eğilip doğrulurken olması gene bize kulakla ilgili sıkıntıları göstermekte. Ama baş dönmesinin sürekli otururken de, yatarken de herhangi bir hareket olmadan da sürekli olarak devam etmesi bizi daha çok beyin damar hastalıklarına yönlendirebilmekte. Tabi bu nörolojik çıkması dediğim gibi oldukça düşük bir ihtimal. Öncelikle kan tahlilleri görmemiz gerekir. Kulak burun boğazla ilgili durumları ortadan kaldırmamız gerekir. Hastalarda baş dönmesi bizim için daha dikkat edilmesi gereken bir durumu ortaya çıkarmakta. Vertigo hastalığı bildiğimiz baş dönmesi hastalığına yaklaşım bu şekilde yapılmaktadır" dedi.