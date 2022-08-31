Dünya tıp literatürüne kazandırılan yöntem ile sağlığına kavuştu

İzmir'de yaşayan ve Covid-19 enfeksiyonu ve diyabetik koma nedeniyle dış merkezde 72 gün mekanik vantilatöre bağlı kalan matematik öğretmeni 29 yaşındaki İbrahim Yaşar, solunum sıkıntısı ile KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Yapılan radyolojik görüntülemelerde hastanın soluk borusunun çapının 20 mm olması gerekirken 6 mm'ye kadar düştüğü tespit edildi. Hasta, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Prof. Dr. Atila Türkyılmaz ve Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat'ın yer aldığı göğüs cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edildi. Bu ekip tarafından dünya tıp literatürüne kazandırılmış olan yeni cerrahi yöntem sayesinde hasta şifa ile taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren ekibin başında olan Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş "Covid salgını boyunca mekanik vantilatör desteği ile tedavi edilen hasta sayısı çok arttı. Bununla birlikte bu tedaviye bağlı gelişen soluk borusu darlığı vakaları da artış gösterdi. Bir buçuk yıl önce Covid'e yakalanan ve yaşadığı şehirdeki hastanede 72 gün yoğun bakımda kalan hastamızın aynı zamanda diyabet hastalığı da bulunmaktadır. Hasta, yoğun bakımda yattığı dönemde, çoklu organ yetmezliğine girip pek çok defa ölümden döndü. Aynı dönemde yattığı hastanede hastaya trakeostomi takıldı. Hastamız bize geldiğinde hemen tetkiklerini ve radyolojik görüntülemelerini yaptıktan sonra ameliyat kararı aldık. Ameliyatla soluk borusunun daralan kısmını çıkararak sağlıklı uçların birbirine dikilmesi yoluyla hastamız sağlığına kavuşturduk. KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Türkiye'de bu tip vakaların tedavisini başarıyla yapan en önemli merkezlerden biri." dedi.

ALLAH KİMSEYİ NEFESSİZ BIRAKMASIN!

KTÜ Farabi Hastanesi'ndeki ekip tarafından ameliyat olduktan sonra çok mutlu olduğunu dile getiren matematik öğretmeni İbrahim Yaşar; "Allah kimseyi nefessiz bırakmasın! İzmir'de yaşıyorum. Covid olduktan sonra İzmir'de, bir üniversite hastanesinde 72 günlük ağır bir yoğun bakım süreci geçirdim. Takip ve tedavim orada devam ediyordu. Nefes darlığından çok muzdariptim. Matematik öğretmeniyim. Ders anlatamaz duruma geldim. Diyabetim olduğu için fizik aktivitesi zorunlu. Ancak onu da yapamadım. 3 yaşındaki oğlumu bile gezdiremiyordum. 20 metre dahi yürümem mümkün değildi. İnternetten araştırdım ve Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesi'ne geldim. İyi ki buraya gelmişim. Başarılı bir ameliyat sonrası uyanır uyanmaz nefesimdeki farkı hissettim. Dünya varmış. Başta Celal Hoca olmak üzere tüm KTÜ Farabi Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun." dedi.