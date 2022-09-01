Eldeki Biber Acısı Nasıl Geçer? Ellerdeki Acı Biber Yanması Ne Zaman Geçer, Ne İyi Gelir? s1

Uzun süre biber ile uğraşan kişilerde meydana gelen bu durum sadece ellerde değil, yüzle ya da vücudun başka bölgeleriyle de temas etmesi halinde yanma hissi bu bölgelere de geçmektedir. Acı biber yanması nasıl geçer sorusunun bir yanıtı, evde yapılacak birkaç doğal çözümdür. Yazımızda eldeki acı biber acısı nasıl geçer, ellerdeki acı biber yanması ne zaman geçer, ne iyi gelir gibi soruları cevapladık. İşte eldeki biber yanmasının çaresi.

Eldeki Biber Acısı Nasıl Geçer?

Eldeki biber acısı çoğu zaman rahatsız edici bir hal almaktadır. Bu rahatsız edici acı hissi geçirmek için ise birçok yol vardır ve bu yolları evde çok rahat uygulayarak elinizdeki biber acısından kurtulabilirsiniz. Acıyı geçirmek için kullanılacak malzemeler genellikle evde bulunan domates, yoğurt, limon, sirke gibi malzemelerdir.

Biber Yanığına Ne İyi Gelir?

Domates: Domateste bulunan likopen, acı biberin ellerdeki acısı geçirmek için oldukça etkilidir. Acı biberden kaynaklı eliniz yanıyorsa domatesin suyu acıyı geçirecek olan bir etmendir.

Yoğurt: Yanık tedavisinde en çok kullanılan yöntem yoğurttur. Yoğurdun içinde bulunan probiyotikler, eldeki acının geçmesine yardımcı olmaktadır. Eldeki yanığı geçirmek için yanan bölgeye yoğurt sürerek biraz beklerseniz bu acıyı alacak bir yoldur.

Limon: limon asitli bir yapıya sahip olduğundan elde olan biber acısını alma özelliğine sahiptir. Limonu ikiye bölüp ovuşturmanız durumunda elinizdeki biber acısından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Telve: cilt bakımı için sık kullanılan kahve telvesi, eldeki biber yanığını da geçirmek için kullanılabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken tek konu ise telvenin sıcak değil ılık ya da soğuk olmasıdır.

Süt: Süt yanıklara iyi gelen besinlerden biridir. Bir kaseye süt doldurarak 10 dakika içerisinde bekleterek biber yanmasına çözüm bulabilirsiniz.

Sirke: Asidik yapısı olan sirke tıpkı limon ve domates gibi eldeki biber acısını geçirici özelliğe sahiptir. Elinizi bir kase içinde 10 dakika bekleterek biber acısından kurtulabilirsiniz.

Nemlendirici Krem: Nemlendirici kremleri ya da yanık kremleri eldeki biber acısının geçmesini sağlayacak bir diğer faktördür.

Soğan Suyu: Soğanı doğrayıp suyunu sıkarak ellerinize sürmeniz biber acısını geçirecektir. Ancak elinizde koku kalmasına sebep olabilir.

Çamur: Bir miktar toprağı su ile karıştırarak çamur haline getirip elinizde ovuşturmanız durumunda biber acısı rahatlıkla geçecektir.