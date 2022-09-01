Gıda Zehirlenmesi Belirtileri Kaç Saat Sonra Ortaya Çıkar? Gıda Zehirlenmesi Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Gıda zehirlenmesi belirtileri ve semptomlarının yanında merak edilen bir diğer konu da kişi zehirlendiğini düşünüyorsa ne yapmalı sorusudur. İnternet kullanıcılarının bu konu hakkında birçok araştırma yaptığı görülmektedir. Yazımızda bizler de okuyucularımızı bilgilendirmek adına gıda zehirlenmesi belirtileri kaç saat sonra ortaya çıkar, gıda zehirlenmesi evde tedavi ile nasıl geçer, ne iyi gelir gibi soruları cevapladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gıda Zehirlenmesi Belirtileri Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Gıda zehirlenmeleri aniden başlayan bir rahatsızlıktır. İçeriğinde çeşitli hastalık yapan mikroorganizmaları bulunduran yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sonrası 30 dakika ile 72 saat içerisinde ortaya çıkan bulantı, kusma, ishal, şiddetli karın ağrısı gibi belirtilere bazı zamanlar vücudun sıcaklığının artışı da eklenebilir.

Gıda Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?

Gıda zehirlenmelerinde bireylerin kontamine besinlere tepkileri; aldıkları bakteri ya da toksine, besinin kontaminasyon derecesine, tüketilen miktara ve bireyin bakterilere ve toksinlere gösterdiği duyarlılığa göre değişim göstermektedir. Bu sebepten kaynaklı da bazı bireylerde gıda zehirlenmeleri ağır tablolarda seyrederken, bazı bireylerde hiç belirti göstermemektedir.

Gıda Zehirlenmesi Kaç Gün Sürer?

Gıda zehirlenmesi genellikle belirtilerini gösterdikten sonra rahatsızlığın geçiriliş sürecine göre birkaç günlük süre içinde seyir gösterebilmektedir. Eğer belirtiler açık ve ağır seyrediyorsa hastalar birkaç gün içerisinde düzelme gösterebilir. Ancak ağır seyreden gıda zehirlenmelerinde doktor kontrolü şarttır. Çünkü doktor gözetiminde gıda zehirlenmesi daha rahat şekilde ve kısa sürede atlatılabilir. Diğer türlü hafif ve tehlikesiz seyreden rahatsızlıklarda ise bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.