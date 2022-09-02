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Giriş Tarihi: 2.9.2022 09:45 Son Güncelleme: 2.9.2022 09:45

Ağızda Acı Tat Neden Olur? Ağız Acılığı Nasıl Geçer, Ne iyi Gelir ve Sebepleri Nedir?

Ağızda Acı Tat Neden Olur? Ağız Acılığı Nasıl Geçer, Ne iyi Gelir ve Sebepleri Nedir?

Ağızda acı tat olması, bazı keskin tada sahip besinlerin (ekşi – acı) tüketiminde olmakta ise bu normal bir tepki olarak sayılabilmektedir. Ancak bu acı tat bir anda ortaya çıkarsa ve uzun süre devam ederse bu konuda bazı endişe verici olayların ihtimali gündeme gelir. Peki ağızda acı tat neden olur? Ağız acılığı nasıl geçer, ne iyi gelir ve sebepleri nelerdir? İşte ağızda acı tat hissinin sebebi ve çaresi!

Ağızda acı tat uzun süreler boyunca devam ediyorsa ve rahatsız edici düzeydeyse bu konu araştırılması gereken bir sorun olabilmektedir. Çünkü tat, diş hijyeni, ağız kuruluğu ya da hamilelik gibi birçok durumdan etkilenen komplike bir yapıya sahiptir. Bu yüzden de ağızdaki acı tadın sebebi sürekli merak edilen bir konu olmuştur. İşte ağızda acı tat neden olur, ağız acılığı nasıl geçer ne iyi gelir ve sebepleri nedir gibi soruların yanıtı!

Ağızda Acı Tat Neden Olur?

Ağızda kalıcı olarak değişen tadın tıbbi karşılığı disguzi olarak bilinmektedir. Bu tat hoş bir tat olmamasının yanı sıra uzun da sürebilir ve bundan kurtulmanın tek yolu gerekli tedavileri yapmaktır. Disguzi olan kişiler genellikle acı, metelik, koku ve tuzlu tat aldıklarını belirtirler. Bunun olması da yemek yerken iyi tat alamamayı getirir.

Ağızda acılığın sebepleri ise birçok durum olabilmektedir. Bu sebeplerden bazıları ise şunlardır:

  • Kuru ağız
  • Diş sorunları
  • Gebelik
  • Yanan ağız sendromu
  • Menopoz
  • Reflü
  • Ağızda pamukçuk
  • Stres ve kaygı
  • Sinir hasarı
  • Sinüzit

Ağızda Acı Tat Corona Belirtisi Mi?

Ağızda acı tat hissetmek bekelenilenden daha kolay ve sık olan bir rahatsızlık olabilmektedir. Bu yüzden ce pek çok sağlık probleminde sebeplerden biri konumundadır. Durum geçici ya da uzun süreli olabilmektedir. Koronavirüste meydana gelen tat ve koku kayıpları vatandaşları korkutsa da, uzmanlar yaşanan duyu kaybının virüsü kesin taşıdığınızı gösteren bir belirti olmadığını söylemektedir.

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Ağızda Acı Tat Neden Olur? Ağız Acılığı Nasıl Geçer, Ne iyi Gelir ve Sebepleri Nedir?
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