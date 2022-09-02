Ağızda acı tat uzun süreler boyunca devam ediyorsa ve rahatsız edici düzeydeyse bu konu araştırılması gereken bir sorun olabilmektedir. Çünkü tat, diş hijyeni, ağız kuruluğu ya da hamilelik gibi birçok durumdan etkilenen komplike bir yapıya sahiptir. Bu yüzden de ağızdaki acı tadın sebebi sürekli merak edilen bir konu olmuştur. İşte ağızda acı tat neden olur, ağız acılığı nasıl geçer ne iyi gelir ve sebepleri nedir gibi soruların yanıtı!

Ağızda Acı Tat Neden Olur?

Ağızda kalıcı olarak değişen tadın tıbbi karşılığı disguzi olarak bilinmektedir. Bu tat hoş bir tat olmamasının yanı sıra uzun da sürebilir ve bundan kurtulmanın tek yolu gerekli tedavileri yapmaktır. Disguzi olan kişiler genellikle acı, metelik, koku ve tuzlu tat aldıklarını belirtirler. Bunun olması da yemek yerken iyi tat alamamayı getirir.

Ağızda acılığın sebepleri ise birçok durum olabilmektedir. Bu sebeplerden bazıları ise şunlardır:

Kuru ağız

Diş sorunları

Gebelik

Yanan ağız sendromu

Menopoz

Reflü

Ağızda pamukçuk

Stres ve kaygı

Sinir hasarı

Sinüzit

Ağızda Acı Tat Corona Belirtisi Mi?

Ağızda acı tat hissetmek bekelenilenden daha kolay ve sık olan bir rahatsızlık olabilmektedir. Bu yüzden ce pek çok sağlık probleminde sebeplerden biri konumundadır. Durum geçici ya da uzun süreli olabilmektedir. Koronavirüste meydana gelen tat ve koku kayıpları vatandaşları korkutsa da, uzmanlar yaşanan duyu kaybının virüsü kesin taşıdığınızı gösteren bir belirti olmadığını söylemektedir.