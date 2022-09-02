Bağırsaklara Ne İyi Gelir? Bağırsaklarda Ağrı ve Ses Gelmesi Nasıl Geçer, Neden Olur, Hangi Bölüme Gidilir?

Bağırsak rahatsızlıkları genellikle kısa süreli olmasına rağmen çoğu kişiyi rahatsız edici bir özelliği vardır. Kısa süreli ağrılar genellikle bitki çayları tarzı ev ilaçlarıyla geçirilebilir. Kısa süreli olan ağrılar çok risk taşımayan bir durum olsa da ağrının geçmemesi ve fazlasıyla acılı olması gibi durumda kesinlikle doktor muayenesi gereklidir. Çünkü bu gibi durumlar gerçekten ciddi rahatsızlıkların sebebi olabilir. Yazımızda bizler de bağırsaklara ne iyi gelir, bağırsaklarda ağrı ve ses gelmesi nasıl geçer, neden olur, hangi bölüme gidilir gibi soruları cevaplayarak bu konuda sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımız okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bağırsaklarda Ağrı Neden Olur?

Bağırsak ağrılarının birçok sebebi bulunmaktadır. Genellikle bağırsak ağrıları kısa süreli ağrılar olup büyük risk teşkil etmeyen türleri fazlasıyla vardır. Hazımsızlık en yaygını olanıdır. Bu durum şişkinlik, mide ağrısı, bulantı ve kusmaya sebebiyet verebilir. Ancak her rahatsızlıkta olduğu gibi bağırsak ağrılarının da ciddi seviyeleri bulunmaktadır. Bağırsak ağrılarının sebepleri birçok farklı konu olabilmektedir. Bağırsak ağrılarının bazı sebepleri ise şunlardır:

Hazımsızlık

Gıda hassasiyeti alerji

Bağırsak tıkanıklığı

İltihabi bağırsak sendromu

İltihabi bağırsak hastalığı

Peptik ülser

Gastroenterit

Parazit enfeksiyonu

Apandisit

Kanser

Bağırsaklarda Ağrı Nasıl Geçer?

Bağırsaklarda ağrı eğer ciddi bir problem değilse kısa zaman içinde geçmektedir. Bu ağrıların geçmesi için bazı bitkisel yollara başvurulabilmektedir. Papatya çayı genellikle sindirim kanallarındaki kaslarını rahatlamaya yaradığından bağırsak rahatsızlıklarında kullanmakta fayda vardır. Bir diğer bitkisel çay ise nane çayıdır. Nane çayı da sindirim kanallarında rahatlamaya sebebiyet verdiğinden gaz sorununu gidermektedir. Bunun dışında uzun süreli ve sancılı ağrılarda doktor kontrolü gerekmekte olup, doktorunuzun sizlere verdiği ilaçları kullanarak yine bağırsak rahatsızlığınızı atlatabilirsiniz. İlaç tedavisi de bir sonuca varmaz ise cerrahi müdahale gerektiren durumlara başvurulmaktadır.